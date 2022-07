El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha avanzado este lunes que su partido va a pedir información en el Parlamento sobre el viaje a Nueva York de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con el objetivo de saber su coste y que avión utilizó, ya que, según ha dicho, ha dado la imagen de «vacaciones gratis total». Así, ha subrayado que, por el momento, solo han visto una «foto con las amigas en los sitios emblemáticos» de la ciudad. Montero ha viajado a Estados Unidos con el objetivo de reforzar alianzas feministas internacionales y apostar por que se garanticen los derechos de las mujeres en todos los países del mundo. Allí ha mantenido diferentes reuniones, como el encuentro con la directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous; con la histórica feminista estadounidense Gloria Steinem, así como con organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Bendodo ha señalado que su partido va a presentar una iniciativa parlamentaria solicitando información sobre ese viaje porque «estos temas hay que explicarlos bien». Tras asegurar que la ministra ha viajado a Nueva York con «un nutrido grupo de asesores y cargos del Ministerio», ha indicado que su partido quiere saber «qué objetivos se han cumplido en este viaje, cuál fue la motivación, en qué avión viajó la ministra y su equipo y cuánto ha costado a los españoles» porque las familias «lo están pasado mal con la subida brutal de precios». En este sentido, Bendodo ha subrayado que los españoles no entenderían que este viaje a Nueva York de la ministra se haya limitado a «un posado groupie en Times Square y algunos espacios más de la capital estadounidense».

«No vemos ni bien ni mal que una ministra de Podemos abrace ahora con admiración la cuna del liberalismo económico estadounidense. Fíjense las paradojas. Pero no vamos a consentir que ese viaje y la compañía haya podido ser o por lo menos dé la imagen de vacaciones gratis total porque algunos ya sientan que les queda poco tiempo en el Gobierno», ha apostillado. Al ser preguntado si el PP también ha pedido cuentas a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por sus tres viajes a Estados Unidos estos meses, el coordinador general del PP ha subrayado que estuvo recientemente en Miami con una «agenda pública y notoria de atracción de inversiones para la Comunidad de Madrid». «Lo que hemos visto en redes sociales de momento de la ministra es una foto con las amigas en los sitios emblemáticos de Nueva York», ha enfatizado, para insistir en que el PP quiere conocer el motivo del viaje y los gastos del mismo.

En parecidos términos se ha expresado este lunes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha arremetido duramente contra ese viaje «fin de curso» con «imágenes de adolescentes» que ha realizado a Estados Unidos la ministra de Igualdad teniendo en cuenta la que está «cayendo» en España, donde los españoles no pueden llegar a fin de mes. En una entrevista en la Cadena Ser, Gamarra ha afirmado que Pedro Sánchez «no puede mantener un gobierno con 22 ministerios cuando los españoles no pueden llegar a fin de mes» y la inflación se sitúa en el 10,2%. «No podemos permitirnos ministras como la de Igualdad, que se ha dedicado a pasarse un puente que ha creado en Nueva York viéndolo todos los españoles cuando los españoles no pueden llegar a fin de mes», ha exclamado. La 'número dos' del PP ha subrayado que con la situación que están viviendo los españoles «esas imágenes de adolescentes» que han visto por parte de una ministra y quienes les han acompañado «no es lo que merecen» los ciudadanos «en estos momentos».