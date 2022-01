El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará el próximo miércoles, 2 de febrero, a Abu Dabi con motivo de su visita a Emiratos Árabes Unidos pero no tiene previsto contacto alguno con el rey Juan Carlos. Sánchez viajará a Emiratos para presidir en Dubai el acto conmemorativo del Día de España en la Exposición Universal que se está celebrando en ese emirato. El Gobierno ha informado este lunes de que el jefe del Ejecutivo se trasladará desde Dubai a Abu Dabi, donde reside el padre de Felipe VI desde agosto de 2020 a la espera de que la Fiscalía del Tribunal Supremo resuelva las investigaciones abiertas sobre él.

Sin embargo, Moncloa asegura que no habrá contacto alguno de Sánchez ni de ningún otro miembro de la delegación española con el rey emérito. La agenda de Sánchez en esta segunda parte del viaje se limitará a una reunión con el príncipe heredero de Abu Dabi y gobernante de facto de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayerd Al Nahyan. Esta visita no tendrá ningún tipo de cobertura informativa debido, según el Gobierno, al celo con el que las autoridades emiratíes protegen la imagen del príncipe heredero. En ese contexto recalcan que la ausencia de cobertura informativa de esta parte del viaje del presidente no tiene nada que ver con la presencia de don Juan Carlos en Abu Dabi. Afirman igualmente que esa presencia no ha condicionado nada la preparación de la conmemoración del Día de España en la Expo de Dubai, ni que sea Pedro Sánchez y no Felipe VI quien presida esa celebración.

La visita de Sánchez a Emiratos Árabes será apenas un mes después de la conversación que mantuvo con el príncipe heredero de Abu Dabi y en la que abordaron las relaciones bilaterales pero no trascendió si hablaron de la situación del rey Juan Carlos I. El presidente del Gobierno ha remitido en todo momento a la Casa Real ante la posibilidad de que el rey emérito regrese a España, pero sí ha repetido en diversas ocasiones que debería dar explicaciones a los ciudadanos. Este lunes, el periodista Carlos Herrera ha desvelado que este fin de semana se ha reunido en Abu Dabi con don Juan Carlos, quien le ha trasladado su deseo de regresar a España «cuando se den las circunstancias oportunas» y no generen inestabilidad a su hijo Felipe VI.