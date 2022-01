El Albondiguilla denuncia extorsión y amenazas de la trama Gürtel

Gustavo Galán, abogado del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, el Albondiguilla, ha alegado en el juicio que éste ha reconocido que cobró comisiones por adjudicaciones municipales pero recibió extorsiones y amenazas de la trama Gürtel para que favoreciera a empresas que ayudaban al PP. La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles con los informes de las defensas el juicio a los 24 acusados por las actividades de la trama Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid) en el que González Panero se enfrenta a la mayor petición de pena por parte de la Fiscalía, de 40 años de prisión. Todos ellos están acusados de participar en la trama desarrollada en Boadilla del Monte entre 2001 y 2009 que logró comisiones a políticos del PP en forma de dinero y regalos a cambio de adjudicaciones de obras, parcelas y servicios del Ayuntamiento causando un perjuicio al consistorio que la Fiscalía cifra en cuatro millones de euros.

La jornada de este miércoles ha comenzado con el informe de Gustavo Galán, que ha discrepado con la fiscal respecto a que González Panero no haya realizado un auténtico reconocimiento de los hechos que le haga merecedor de que se le aplique la atenuante de confesión. González Panero es el único de los 17 acusados que reconocieron por escrito y en el juicio los hechos al que la fiscal no ha rebajado su petición inicial de penas al estimar que no formuló una confesión real sino que «ha ocultado, tergiversado e intentado responsabilizar a otros» de su actividad delictiva, tras la que supuestamente llegó a tener más de un millón de euros a una cuenta bancaria en Suiza.

El letrado ha mantenido que González Panero ha reconocido "el trato de favor a las empresas captadas por la trama Gürtel a cambio de comisiones y la colaboración delictiva con el líder de la misma, el acusado Francisco Correa, hasta que en 2005 surgieron «tensiones» entre ambos, que dieron lugar a que el exalcalde recibiera «amenazas y coacciones» por parte del entramado. Ha añadido que igualmente ha reconocido la existencia de un vídeo en posesión de Correa en la que elexalcalde aparece contando dinero procedente supuestamente de dichas comisiones, así como que se financiaron con dinero procedente de esta actividad actos de campañas del PP. La Fiscalía pide que el PP sea condenado como responsable civil como partícipe a título lucrativo por los 204.198 euros que obtuvo supuestamente de los beneficios del entramado. Pero además Gustavo Galán estima que se le debe aplicar a González Panero la circunstancia atenuante de haber actuado tras recibir extorsiones y amenazas por parte del entramado liderado por Correa especialmente desde que en 2005 se distanciaran a partir de lo cual recibió «amenazas y coacciones» de la trama.

En este sentido ha recordado que en su declaración González Panero mencionó una carta que recibió con unas supuestas «reglas de conducta» elaboradas por la trama para favorecer a empresas que habrían ayudado al PP en la que se le indicaba: «No te queremos joder la vida, se trata de hacer justicia, esto es una sociedad, todo compartido». Galán ha aludido también a la declaración en el juicio del exconcejal del PP en Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, cuyas grabaciones a implicados en la trama destaparon la misma, que dijo que Correa le dijo que con el vídeo referido «tenía cogido por lo huevos» al alcalde y que «tenía más vídeos con los que también tenía pilladas a más personas, incluso algunos de carácter sexual». «Correa pretendía una colonización absoluta de Boadilla del Monte», ha comentado el defensor de González Panero.

También ha emitido este miércoles su informe la defensa de Gonzalo Naranjo, hijo del fallecido Rafael Naranjo, que era el presidente de la empresa Sufi, una de las que supuestamente pagaron comisiones a la trama Gürtel a cambio de adjudicaciones, en este caso para el contrato de recogida de basuras y limpieza viaria en Boadilla del Monte, que ha pedido su absolución. El letrado ha estimado que no ha quedado acreditado que Gonzalo Naranjo, para quien la fiscal pide tres años de prisión, conociera que un sobre entregado en la sede de las empresas de Correa con 157.000 euros, en la que figura como remitente, respondía a una comisión pactada por su padre con el líder de Gürtel, ya que no intervino en el supuesto acuerdo. Ha recordado que otras empresas también «tuvieron que pasar por el pago a Correa» de una comisión del 2 por ciento «ya que si no lo hacían no tenían posibilidad de conseguir nada» en referencia a adjudicaciones en esa época de ayuntamientos gobernados por el PP.