Entran en vigor las restricciones de viajes de España ante ómicron

El Gobierno limitará desde este jueves y hasta el próximo 15 de diciembre la llegada de vuelos a España, con o sin escalas intermedias, desde cualquier aeropuerto situado en Botsuana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue debido a la aparición de la nueva variante coronavirus conocida como ómicron. La norma no se aplicará cuando se trate se trate de aeronaves que transporten exclusivamente nacionales españoles o andorranos, o residentes en España o Andorra o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español, según recogió el Boletín Oficial del Estado (BOE) del miércoles. También podrán realizarse aquellos vuelos de aeronaves de Estado, servicios de búsqueda y salvamento (SAR), vuelos con escala en territorio español con fines no comerciales y que tengan por destino final otro país, vuelos exclusivos de carga, posicionales y humanitarios, médicos o de emergencia.

Asimismo, la previsión establecida en este apartado no resultará de aplicación al personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo. La norma ha entrado en vigor a las 00.00 horas de hoy y permanecerá hasta las 24.00 horas del día 15 de diciembre de 2021. Por su parte, el Ministerio de Sanidad podrá levantar la limitación prevista en este acuerdo autorizando puntualmente vuelos de aeronaves por razones justificadas. En todo caso, serán de aplicación la Resolución de la Directora General de Salud Pública de 4 de junio de 2021 y sus modificaciones, por la que se establecen controles sanitarios en los puntos de entrada en España de viajeros internacionales. Esta medida se comunicará, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la Comisión Europea y al resto de Estado miembros y, a través del Ministerio de Sanidad, se realizará la correspondiente notificación a la Organización Mundial de Salud en aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. El pasado lunes, el Ejecutivo ya ha impuesto una cuarentena de diez días a los viajeros que vengan desde Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe. Este periodo podrá finalizar con anterioridad, si al séptimo día a la persona se le realiza una prueba diagnóstica de infección activa con resultado negativo.