La Fiscalía abre una investigación por la manifestación homófoba de Chueca

La Fiscalía Provincial de Madrid incoó este lunes diligencias de investigación a raíz de los hechos acaecidos durante la manifestación del pasado sábado en el barrio de Chueca, donde un grupo de manifestantes profirió consignas tales como ‘Fuera sidosos de Madrid’ o ‘Fuera maricas de nuestros barrios’.

Fuentes jurídicas informaron de que el ministerio público tomó esta decisión por iniciativa propia, apenas dos días después de la celebración de la manifestación en la que un grupo de personas de ideología de ultraderecha desfiló por las calles del céntrico barrio de Chueca, punto de encuentro del colectivo LGTBI.

La Fiscalía ya ha oficiado sendos informes a la Brigada Provincial de Información y a la Delegación del Gobierno en Madrid para que recaben información sobre si lo acontecido durante la marcha convocada por el grupo Madrid Seguro para protestar contra «agendas 2030/2050» es constitutivo de un delito de odio. Además, ayer, los ministerios de Igualdad y de Derechos Sociales y Agenda 2030 presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio y Discriminación de Madrid al considerar que las consignas que se profirieron pueden ser constitutivos de delito de odio o discriminación.

Ambos departamentos estiman que concurren los requisitos del tipo penal y circunstancias agravantes por haberse convocado y difundido la manifestación a través de internet y porque los hechos alteraron la paz pública y crearon un «grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes de los grupos destinatarios de los mensajes de odio y discriminación».

«Lo sucedido en Chueca es, sin duda, una expresión de intolerancia incompatible con la convivencia en una democracia», advierten en un comunicado los ministerios dirigidos por Irene Montero e Ione Belarra, que subrayan que la homofobia, la transfobia, el racismo o el machismo no tienen cabida en democracia.

Apoyo

Durante su participación en el acto de constitución de la primera Mesa Asesora para los Cuidados, Montero se refirió a esta manifestación y advirtió de que «donde hay miedo y odio no hay democracia que pueda ser construida», mientras que ha trasladado un mensaje de apoyo al colectivo LGTBI.

Montero incidió en la urgencia de sacar adelante la ley LGTBI y de garantía de los derechos de las personas trans y ha acusado a quienes «sentados en un consejo de administración de un medio de comunicación, en un escaño del Congreso o en una asamblea autonómica están legitimando, blanqueado y normalizando estos discursos de odio que se convierten en miedo para los homosexuales, las personas racializadas y las mujeres».

La Delegación del Gobierno en Madrid autorizó una manifestación convocada por la Asociación de Vecinos San Blas-Canillejas con el lema ‘Di no a las Agendas 2030-2050’, señalaron fuentes de la institución, que precisaron que no se autorizó ni una marcha nazi ni una manifestación homófoba.

Según los vídeos que han publicado múltiples usuarios en las redes sociales, los manifestantes portaban pancartas con simbología nazi mientras gritaban ‘Fuera maricas de nuestros barrios’, ‘Fuera sidosos de Madrid’ o ‘Tú no eres español porque eres blanco’. Pero no solo mostraron su repulsa al colectivo LGTBI, sino también a los menores no acompañados o a los inmigrantes.

Sanciones administrativas

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid va a interponer sanciones administrativas a los convocantes de la manifestación del pasado sábado en el entorno del barrio madrileño de Chueca, en la que se profirieron consignas homófobas, por haber «engañado» en el motivo de su marcha ya que comunicaron que lo harían contra la Agenda 2030 y finalmente arremetieron contra el colectivo LGTBI.

Así lo anunció ayer la delegada del Gobierno, Mercedes González. Además tildó de «lamentable» lo sucedido durante la marcha impulsada por la Asociación de Vecinos San Blas-Canillejas. González mostró «su más profundo rechazo y repulsa» ante lo vivido y trasladó «su más absoluta solidaridad y cariño» al colectivo LGTBI.