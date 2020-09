Simón sobre su polémica estancia en Mallorca: «Son mis vacaciones, no las voy a comentar»

Fernando Simón ha reaparecido este lunes en rueda de prensa después de su polémica estancia en Mallorca para grabar el programa Planeta Calleja.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, se ha referido a las críticas por haberse tomado una semana de vacaciones en plena segunda ola de la pandemia del coronavirus en España. «Son mis vacaciones y si no les importa, no las voy a comentar. Ya verán el programa», ha dicho.

En la rueda de prensa para analizar los datos sobre la evolución de la pandemia, Simón también ha sido preguntado por si ha cobrado por acudir al espacio televisivo. «Yo no cobro practicamente por nada, solo de mi salario. No voy a decir nada más porque no entiendo la pregunta», ha sentenciado el epidemiólogo.

Simón y Jesús Calleja estuvieron la semana pasada en Mallorca grabando uno de sus programas de aventuras. Durante los días que pasaron grabando practicaron buceo y espeología en distintos puntos de la Isla.