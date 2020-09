Díaz asegura que los ERTE que no se han reconocido son por «incidencias muy menores»

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este domingo que los ERTE que no se han reconocido aún son muy pocos y que se deben a «incidencias muy menores».

En una entrevista de 'La Vanguardia', ha afirmado que no hay ningún expediente colectivo de prestaciones sin reconocer: «Lo que hay ahora mismo no se debe a errores del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), sino a deficiencias de gestión».

«Se han denegado 70.644 prestaciones sencillamente porque esas personas no tenían derecho, entre las que se incluyen 50.000 prestaciones porque eran autónomos, en todo el Estado», ha aclarado.

No considera que la situación esté normalizada «porque mientras haya una persona en ERTE que no ha cobrado no hay normalización», pero ha indicado que el mecanismo en sí ha funcionado muy bien.

Y ha subrayado la necesidad de trabajar para que las personas que están actualmente en ERTE «no se conviertan en parados».

Preguntada por qué no alarga los ERTE hasta junio de 2021, Díaz ha opinado que lo importante es dar la seguridad a empresas y agentes sociales de que esta herramienta va a continuar mientras haga falta: «No sabemos exactamente hasta cuándo será necesaria».

Sobre la situación en Cataluña, ha dicho que es el territorio «que mejor ha entendido el procedimiento y el que más ERTE ha tenido», con una retribución en prestaciones que supera los 3.000 millones de euros.

Y en cuanto a la regulación del teletrabajo, ha informado de que la mesa de diálogo entre agentes sociales está terminada: «Queda una mesa técnica y se terminará con urgencia».