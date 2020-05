Illa decidirá qué comunidades pasan de fase

La decisión final de qué comunidades autonómas pasarán a la próxima fase de desescalada la tomará el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Lo ha dicho el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien no ha querido adelantar cuáles de las autonomías, provincias o ciudades autónomas que lo han solicitado cumplen con todos los requisitos para poder hacerlo. «No les puedo decir todavía si el informe técnico será favorable o no, pero sí les puedo decir que la decisión final de si se pasa o no de fase, es una decisión que la tomará el ministro, yo no voy a entrar en ese proceso».

Fernando Simón ha reconocido que los técnicos que integran el equipo de decisión «sufren presiones de la sociedad y sobre todo de los medios de comunicación» por lo que se ha negado a revelar su nombre porque haría más difícil que puedan trabajar con absoluta libertad», aunque si ha detallado que son 12 personas de la Dirección General de Salud Pública.

Los técnicos del Ministerio aún están evaluando la documentación de muchas de las comunidades autónomas que la han presentado para acceder a la fase 1 el próximo 11 de mayo, por lo que no ha querido dar más datos al respecto.

Baleares ha solicitado el cambio de fase para Mallorca para esa fecha, y con anterioridad para Ibiza y Menorca, que aún no se ha resuelto.