Pedro Sánchez: «La prórroga no va a ser sólo de 15 días»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este sábado ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática tras conocerse su decisión de prorrogar hasta el 26 de abril el estado de alarma en España como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Sánchez ha asegurado que se ha superado una primera fase y estamos en condiciones de doblegar la curva de propagación de la epidemia». Pero esta segunda prórroga no será la última, aunque no ha descartado el levantamiento de algunas medidas. «El estado de alarma y las medidas excepcionales que vamos a tomar no van a durar otros quince días. Van a durar más», ha admitido.

Sánchez ha explicado a continuación que después del 26 de abril «vendrán más días de estado de alarma», pero «será distinto y se empezará a recuperar parte de la vida económica y social», volviendo a la situación anterior a las últimas restricciones.

«La crisis que atravesamos nos ha cambiado la vida de muchas maneras, ahora nos saludamos preguntando cómo estamos. Por ello, mis primeras palabras son de aliento y de firme apoyo a quienes están atravesando la enfermedad y de consuelo para quienes no se han podido despedir de sus seres queridos», ha comenzado diciendo Sánchez.

El presidente del Gobierno ha destacado los efectos de las medidas adoptadas con el decreto de estado de alarma, alabando la reducción de la movilidad alcanzando en todo el país para contener la avalancha en los hospitales y poder seguir salvando vidas. Con ello, «hemos conseguido un primer avance», ha dicho.

«Una vez superado el pico, estamos en condiciones de doblegar la curva de propagación de la epidemia», ha afirmado.

«Ahora toca acometer el siguiente objetivo, reducir todavía más los contagios, para que los nuevos enfermos sean menos que los curados. Para ello necesitamos más tiempo y sostener el esfuerzo colectivo. Por ello, siguiendo las recomendaciones de los expertos, el Consejo de Ministros solicitará el próximo martes la segunda prórroga de dos semanas del estado de alarma», ha anunciado.

«Es el tiempo que necesitamos para mantener el virus a raya», ha reconocido, añadiendo que comprende lo difícil que resulta esta situación. Para muchos «están siendo los días más difíciles de la vida».

Ahora, «tenemos que estar listos para la 'desescalada', no podemos relajar la tensión y tenemos que seguir adelante con la misma disciplina y tenacidad, para evitar volver al punto de partida, con las fuerzas más mermadas», ha advertido Pedro Sánchez.

«Una vez descienda claramente la curva de propagación de la COVID-19, se abrirá una nueva etapa, una nueva realidad social», con la crisis económica que ello conllevará, ha advertido. Sánchez ha declarado que el plan que se está desarrollando comprende medidas de higiene, sanitarias y tecnológicas. Y además, la reconstrucción del tejido económico por el «bestial impacto» de esta emergencia sanitaria.

«Nadie quedará atrás, podéis estar seguros», ha reiterado. Para ello ha reclamado la unidad de todos, en general, y la unidad política, en concreto, recordando los Pactos de la Moncloa. Y ha insistido en la importancia de que la Unión Europea vaya unida para contribuir a la reconstrucción del futuro.

En el turno de preguntas, Sánchez ha anunciado que todos los partidos políticos van a trabajar en unos nuevos Pactos de la Moncloa para reconstruir la economía del país.

Asimismo ha añadido, ante las acusaciones desde el PP sobre el impacto de las manifestaciones del 8M en la propagación del coronavirus, Sánchez ha asegurado que está centrado en la actual emergencia sanitaria: «Como presidente del Gobierno, no hay adversarios con siglas políticas. El enemigo es el COVID-19. Ya habrá tiempo para el debate político».