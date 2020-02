El PSOE se mantiene en cabeza mientras el PP baja, según el CIS

El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de febrero mantiene al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 30,9 %, similar a la del mes anterior y casi tres puntos por encima de su resultado del 10 de noviembre.

En segunda plaza figura al PP con un 18,9 %, lo que supone que pierde un punto respecto a enero y dos respecto a las generales, mientras que Ciudadanos sube hasta el 8,1 %, por encima de la encuesta de enero y del 10N. Por su parte, Unidas Podemos y Vox se mantienen en cifras similares a las del mes anterior.

La encuesta, hecha pública este jueves, se basa en un total de 2.957 entrevistas personales realizadas en 296 municipios de 49 provincias entre los días 1 y 11 de febrero. En aquel periodo seguía la polémica sobre la reunión entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y, concretamente el 6 de febrero, el presidente Pedro Sánchez se reunía con el president Quim Torra en Barcelona y acordaban poner en marcha la mesa de diálogo que se estrenó este miércoles.

Si mañana mismo se celebrasen elecciones, uno de cada cuatro ciudadanos (24,9 %) ya tiene decidido que votaría al PSOE, muy por encima del 13 % que anuncia su respaldo al PP y del 10,9 % que apunta a Unidas Podemos.

Ahora bien, se trata de una respuesta espontánea, en la que también hay un 14,8 % que no se pronuncia (11,9 % que no sabe y 2,9 % que no contesta), así como un 11,6 % que calcula que se abstendría.

La estimación de voto del CIS, ponderando los porcentajes de quienes no adelantan su voto, vuelve a situar al PSOE en cabeza con un 30,9 % medio punto por encima de la encuesta de enero y casi tres puntos más que en las generales del 10N.

Por contra, el PP baja al 18,9 % (un punto menos que en enero y dos por debajo de las generales), lo que hace que la distancia entre ambos se amplíe hasta los 12 puntos, dos puntos y medio más que en enero y casi cinco puntos más que en las elecciones.

Según el CIS, Unidas Podemos y sus confluencias suman una estimación de voto del 13,6%, una cifra similar a enero (13,8%) y siete décimas más que en las generales. También se mantiene estable Vox, que marca un 13,4% en febrero, el mismo dato que en enero, aunque dos puntos por debajo de las generales.

Quien sí experimenta una subida es Ciudadanos, que llega al 8,1 % de estimación de voto ganando casi dos puntos respecto a enero y algo más de un punto respecto a su debacle electoral del 10N.

Por bloques, la encuesta del CIS arroja una diferencia similar a la registrada el mes anterior, con un 46,1 % de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Más País) frente al 40,4 % de la derecha (PP, Vox y Cs). Eso sí, en las generales hubo empate.

En cuanto a los partidos de ámbito territorial, el CIS otorga un 3,3 % a ERC por un 1,8 % de Junts y un 1 % de la CUP, mientras que el PNV le da un 1,3 %, por encima del 1,1 % de EH Bildu.

El presidente Pedro Sánchez vuelve a ser el líder mejor valorado, con una nota de 4,5 puntos, la mejor desde julio de 2019. Le siguen los líderes del PP y de Podemos, Pablo Casado y Pablo Iglesias, con 3,7 puntos cada uno, y el coordinador general de IU, Alberto Garzón, con 3,6. A continuación figuran Inés Arrimadas, de Ciudadanos (3,5), e Íñigo Errejón, de Más País (3,3), para cerrar con Santiago Abascal (Vox) con 2,8.

El líder del PSOE también es el preferido para presidir el Gobierno (31,8 % frente al 13,3 % que obtiene Casado), pero sigue teniendo más detractores que partidarios: un 31 % dice tener bastante o mucha confianza frente a un 66,7 % que desconfía de él. Peores registros marca Casado, en quien sólo confía un 17,1% frente al 79,5 % que asegura tener poca o ninguna confianza.