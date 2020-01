Puigdemont ve la inhabilitación de Torra como un 155 sin pasar por el Senado

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado este viernes que la inhabilitación del presidente, Quim Torra, por parte de la Junta Electoral Central (JEC) es como un 155 sin pasar por el Senado: «Indignante, vergonzoso».

En un tuit ha recordado que él fue cesado por el Gobierno a través del artículo 155 de la Constitución y no por el Parlament: «Se han acostumbrado a decidir quien debe ser presidente y quien no».

Acaben d'inhabilitar el president @QuimTorraiPla. Indignant, vergonyós. Els dos darrers presidents de Catalunya han estat cessats per Espanya, no pel Parlament. S'han acostumat a decidir qui ha de ser president i qui no. Prou. És com el 155, però sense passar pel Senat.