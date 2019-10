¿Cómo se enterró a Franco en el Valle de los Caídos?

Los restos del dictador Francisco Franco, cuya exhumación del Valle de los Caídos se realizará este jueves, se encuentran enterrados en el interior de una caja de zinc sellada, introducida a su vez dentro de un ataúd de madera.

Un notario mayor del Reino dio fe en el año 1975 de que en su interior se había introducido el cuerpo de Franco. La tumba se encuentra cubierta por hormigón y plomo, como medida de protección ante corrientes subterráneas de agua, lo que hace pensar que féretro se conserve en buen estado.

En vísperas de su exhumación, se ha vuelto a recordar cómo fue enterrado el dictador. Los expertos creen que al menos la caja de zinc estará en perfecto estado. Si es así, la caja no se abrirá. No obstante, en función de cómo se hayan conservado los materiales, los operarios los sustituirán o no por otros.

A petición de la familia, el prior de la Basílica del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, bendecirá los restos cuando estos salgan de la carpa, pero ningún monje más benedictino podrá estar presente en el interior de la Basílica en ese momento.

El féretro será sacado de la Basílica a hombros por los familiares de Franco hasta la explanada del Valle.