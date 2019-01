El cambio de Inés Arrimadas

Inés Arrimadas se ha sumado al popular reto #10YearsChallenge, el desafío vira que consiste en comparar una fotografía actual con una de hace diez años.

La política ha compartido la imagen en su cuenta de Instagram y ya suma 17.000 likes. Junto a la imagen añade el texto: «En la foto de la izquierda llevaba varios años en el sector privado y trabajaba en una consultora estratégica. Jamás había estado afiliada a ningún partido político ni me planteaba hacerlo. En esos momentos no me podía ni imaginar que casi 10 años después estaría viviendo esta experiencia y este reto en política».

Las reacciones no se han hecho esperar y lo más comentado ha sido que la diputada apenas ha envejecido en la última década.

Tal y como recoge Vanitatis, se han podido ver una gran cantidad comentarios elogiando a Arrimadas como «Siempre elegante y con tu sonrisa de siempre... Gracias por luchar», «Guapísima siempre. Eres increíble @inesarrimadas: muy inteligente, coherente, honesta, simpática y guapa. Futura predidenta del pais» o «No sé pero yo creo que ir en contra del independentismo rejuvenece».