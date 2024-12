El Gordo de la Lotería de Navidad pasó de largo por Baleares. Las Islas no consiguieron arrancar ni un pellizco del preciado premio y el 72.480 las esquivó sin dejar ni un solo décimo. Los baleares se tuvieron que conformar una vez más con premios menores y además muy repartidos por diversos puntos del archipiélago. De hecho, de los 2.702 millones que se repartieron por toda España, solo cayeron 1,4 millones en las Islas, la mitad de ellos en Mallorca, donde cayeron 790.000 euros, y el resto repartidos entre Menorca y Eivissa.

No es extraño que la jornada estuviera desangelada porque, al hecho de que era domingo y administraciones de lotería y comercios estaban cerrados, se unió que apenas se presentó la ocasión de descorchar cava para celebrar los premios de menor cuantía. Uno de los puntos de venta agraciados fue el de Pedro Vives, en Alcúdia, que vendió dos décimos de un tercer premio, el 11.840. También cayó un cuarto premio, el 77.768, que estuvo muy repartido y se vendió en las administraciones de las calles Foners, Felipe II, Luca de Tena, Porta Pintada y Cardenal Rossell, de Palma; además de en Portals Nous, Ca’n Picafort, Campos, Inca y Sencelles.

Por otro lado, cayeron dos quintos premios: cinco décimos del número 74.778, agraciados cada uno con 6.000 euros cada uno, se vendieron en el Arenal (en la calle Amílcar) y otro en la administración número 29, situada en la calle Libertad. Cuatro series del número 60.622 se vendieron en la oficina de El Corte Inglés de Jaime III y en el municipio de Santa Maria del Camí; diez décimos y 30 décimos, respectivamente. Cabe destacar que Santa María del Camí ha sido el municipio de Mallorca donde más ha tocado este año, en total 180.000 euros.

Día de novatos y veteranos repartiendo suerte. Mientras algunos de los loteros que dieron un premio llevan toda la vida en el oficio; había quien nunca habían dado uno de la Lotería de la Navidad. Por otro lado, algunos apenas llevan unos meses con la persiana abierta y la fortuna ya ha tocado su puerta.

«Hace justo ocho meses que hemos abierto y vendemos un premio. Estamos muy contentos», decía Jesús García, de la administración número 27 de Palma. García ya había dado un cuarto y quinto premio con un negocio anterior que tuvo, también al poco de abrir. Xavier Escuder y su mujer Cristina Vidal, también son primerizos y se estrenaron repartiendo un quinto premio como propietarios de la administración de la calle Libertad.

Catalina Maria Verd regenta desde hace 23 años la administración de Sencelles y estaba muy contenta de entregar un décimo de un cuarto premio. Si bien era la primera vez que reparte un número agraciado de la Lotería de Navidad, ya ha vendido importantes premios como 4.000 millones en 2024, un primer premio de la lotería nacional en 2023 o un Euromillones en 2019.

A algunos pilló por sorpresa la noticia como a Pedro Vives de Alcúdia y Margalida Colom de Santa Maria del Camí. «Es la primera vez que reparto un premio de Navidad. No nos lo acabamos de creer», explicaba con gran alegría Vives. «Mi hermano me ha avisado y no me lo creía, porque siempre bromea, pero era verdad», reconocía Colom, a la que el anuncio le pilló de excursión por la montaña. En el caso de Vives, las tres series que ha vendido son de Almería, ya que acostumbra a intercambiar décimos con otros loteros de España.

Para otros, la suerte ya es una constante en su administración. En la del Coll d’en Rabassa, por ejemplo, ya han perdido la cuenta de las veces que han dado algún premio: «Este año hemos dado un cuarto premio para no perder la costumbre», decía entre risas Ana Maria Llull Durán, de la legendaria administración La Bruja Pirula que repartió en 1995 El Gordo, cuando aún era en pesetas. Para Carlos y Pedro Cidón y Sandra Sáez, también comienza a ser una costumbre, pues el año pasado vendieron en su punto de venta de Portals Nous, en Calvià, un décimo del primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad.

Aunque todo premio siempre es bien bienvenido, las celebraciones fueron a media asta, pues algunas administraciones ni tan siquiera abrieron a la espera de algún ganador y las que lo hicieron no contaron con mucha compañía.

En total se han vendido en Balears 84 décimos premiados; lo que ha supuesto 650.000 euros correspondientes al tercer premio; 520.000 euros, en cuartos; y 270.000 euros, en quintos.