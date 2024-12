La suerte sonríe a Santa Maria

Santa Maria es el municipio de Mallorca dónde más dinero ha dejado la Lotería de Navidad, concretamente 180.000 euros en total. De este quinto premio se han vendido en el citado municipio un total de 30 décimos, es decir, 3 series. Todos los boletos se han vendido en ventanilla, por lo que la lotera cree que han sido adquiridos por residentes en el municipio. Pese a ello, ninguno de los afortunados ha ido a celebrarlo a la administración.

Los vecinos de la calle sí han salido a darle la enhorabuena a la lotera, al tiempo que han lamentado no tener ninguno. Un dato relevante es que estos décimos son de Almería, ya que esta administración de Santa Maria intercambia algunos número con otros loteros de España.

La lotera ha expresado su alegría y ha recordado que el pasado jueves ya repartió un premio de la lotería. Como anécdota, ha conocido que había repartido parte de un premio mientras estaba de excursión. «Mi hermano me ha avisado y no me lo creía porque siempre bromea, pero era verdad».