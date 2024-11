Las obras y el nuevo radar que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha instalado en la vía de cintura de Palma, en el punto kilométrico 2,4, están generando muchas dudas a los conductores, ya que no saben exactamente a qué velocidad deben circular en cada zona. «Las señales están tachadas y no sabemos a cuánto tenemos que ir», explica una de las afectadas.

En este sentido, expresa su sorpresa tras comprobar este martes por la tarde que los discos estaban tapados y hasta que no llegas al radar no ves que la limitación es de 60 kilómetros por hora. «Yo iba a 65 kilómetros por hora porque el coche que circulaba delante de mí lo hacía a 60; me pareció raro porque todos los demás nos pasaban rápido, iban a 100 kilómetros por hora, lo autorizado hasta la fecha», expone. No es el único caso, numerosos lectores has trasladado estas dudas a Ultima Hora a través de sus comentarios, las redes sociales y otros canales de comunicación.

Este periódico se ha puesto en contacto con la delegación territorial de la DGT en Baleares para trasladarle esta problemática y ha respondido que los conductores «tienen que circular a la velocidad que indique la señal vertical de límite de velocidad que corresponde al tramo por el que circulan, como en cualquier carretera».

Cabe recordar que inicialmente la DGT no indicó el límite de velocidad en el nuevo radar, ubicado en el punto kilométrico 2,4 de la vía de cintura de Palma (justo antes de la salida de Sineu-Manacor, en dirección al aeropuerto de Son Sant Joan), ya que «no es obligatorio». Sin embargo, este pasado martes incluyó el límite de velocidad. «Como ahora la vía por obras está limitada a 60 kilómetros por hora se tapó la indicación de a qué velocidad sanciona el radar, ya que no es obligatorio que dicha señal lo indique», han justificado. En este sentido, han añadido que «todos los ciudadanos tienen que obedecer las señales verticales de límite de velocidad que haya en cada tramo de vía por el que circulan». Pese a ello, ya está indicado, aunque sigue la confusión entre los conductores.

El límite de velocidad cambiará

Las citadas fuentes han avanzado que cuando finalicen las obras se modificará el límite de velocidad permitido, aunque han asegurado que desconocen cuál será. Este 27 de noviembre aún no está multando, pero la DGT han advertido que «pueden empezar a hacerlo en cualquier momento».