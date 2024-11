Atención conductores: un radar fijo de la vía de cintura multa si superas los 60 km/h. Así lo ha confirmado la Dirección General de Tráfico (DGT). En concreto, se encuentra ubicado en el punto kilométrico 2,4 de la Vía de Cintura de Palma, justo antes de la salida de Sineu-Manacor, en dirección al aeropuerto de Son Sant Joan.

No obstante, desde la DGT han precisado que actualmente el límite de velocidad es de 60 km/h, ya que en este tramo se están realizando mejoras. Sin embargo, cuando estos finalicen se modificará el límite permitido, aunque las citadas fuentes han señalado que «cuando finalicen las obras desconocemos que velocidad va a haber en el tramo que está instalado el radar».

Actualmente, la señal de aviso de radar no incluye la velocidad a la que sanciona. Desde la DGT han argumentado que «cómo ahora la vía por obras está limitada a 60 kilómetros por hora se ha tapado la indicación de a que velocidad sanciona el radar ya que no es obligatorio que dicha señal lo indique». En este sentido, justifican que «todos los ciudadanos tienen que obedecer las señales verticales de limite de velocidad que haya en cada tramo de vía por el que circulan». No obstante, «no se descarta que en breve se sustituya la señal por una que indique, además de la señal de radar, la velocidad a la que capta la infracción».

¿Cuándo comenzará a funcionar?

Cabe precisar que hasta este martes, 26 de noviembre, no se ha puesto ninguna sanción con este radar, ya que aún no está en funcionamiento. Sin embargo, desde la DGT han advertido que «puede empezar a hacerlo en cualquier momento». Además, han insistido que «cuando sancione lo hará a la velocidad máxima que indique la señalización vertical de la vía y tendrá en cuenta los márgenes de error».

Por tanto, es muy importante que los conductores que circulen por la Vía de Cintura tengan en cuenta que en los tramos que se encuentran en obras el límite de velocidad es más reducido. Aquellos que los excedan serán sancionados si esto sucede en el tramo en el que está instalado el radar fijo, o si se aplica cualquier otro control.

Tres radares más

La DGT tiene previsto instalar tres radares más en Mallorca, en este caso se trata de radares de tramo y son los primeros que se pondrán en la Isla. Uno de ellos estará en la Ma-3011 en los puntos kilométricos 1,5 hasta el 2,5, exactamente en la Carretera de Sineu, a la altura de S'Hostalot. Otro, se colocará en la Ma-6014, entre los puntos kilométricos 1,5 y 2,3, en el Carreró de Betlem, cerca del Talaiot Capocorp Vell. El tercero, estará en la Ma-15 entre los puntos kilométricos 1,5 y 6,5 en la carretera que va de Manacor hacia Palma, próxima a la rotonda de Campsa.