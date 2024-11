El apagón en la UIB también obliga a suspender las clases de este miércoles

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha suspendido las clases previstas para este miércoles por la mañana tras persistir los problemas de suministro eléctrico que han obligado a cancelar las clases de este martes. La suspensión afecta todos los estudios del campus de Palma y las clases por videoconferencia a las sedes de Menorca e Ibiza y Formentera.

«Los servicios técnicos continúan trabajando para restablecer el suministro eléctrico y los servicios afectados por la avería en la red eléctrica. A pesar de que las previsiones son que a lo largo de la noche queden reestablecidos todos los servicios, para garantizar con total seguridad que no habrá más incidencias, se suspenden las actividades lectivas del turno por la mañana de la UIB previstas para este miércoles 27 de noviembre», ha informado la UIB.

La universidad ha explicado que en la madrugada del 26 de noviembre se produjo un cortocircuito en la red eléctrica del edificio Beatriu de Pinós, donde se encuentra «un nodo clave de la red de media tensión que conecta varios edificios del campus». Una parte significativa de los edificios del campus han quedado sin suministro eléctrico, pero a primera hora de la tarde se ha producido una segunda incidencia en el mismo edificio «estallando un conjunto de celdas que actúan como interruptores de seguridad en la red de media tensión».

La institución universitaria ha explicado que el personal técnico sigue trabajando para tratar de solucionar la avería que ha afectado a varios edificios del campus y que lo harán hasta última hora de este martes, antes de decidir si se mantiene la suspensión de la docencia también este miércoles.

«Hay edificios que tienen generadores y el apagón no afecta a todos los edificios igual. En estos momentos tenemos agua en unas partes y en otras no. Hasta que no recuperemos por completo las comunicaciones no sabremos si ha habido investigaciones de laboratorio que se hayan podido perder. Tenemos generadores de emergencia trabajando, pero no a la capacidad que nos gustaría», concluye Consolación Hernandez, gerente de la UIB.

Respecto a los efectos en laboratorios u otras instalaciones, la UIB ha aclarado que, igual que sucede con hospitales o restaurantes, la mayoría de infraestructuras cuentan con generadores para mantener funcionando, por ejemplo, máquinas o equipos de refrigeración.