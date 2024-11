El apagón que afecta desde primera hora de la mañana a todo el campus de la UIB ha podido causar daños irreparables en alguna de las investigaciones que se realizan en sus laboratorios. Esa es la preocupación más grave en estos momentos. Hasta que no se recuperen el suministro eléctrico y las comunicaciones no se sabrá a ciencia cierta si ha habido afectación.

Consolación Hernandez, gerente de la UIB, ha informado este jueves a las 12.00 horas de los efectos de la avería que ha dejado a oscuras, sin agua y sin comunicaciones al campus universitario.

«Nos hemos despertado con una avería en la red interna de la Universidad y eso nos ha afectado a la electricidad, al agua, al wifi y a las comunicaciones y nos ha obligado a suspender todas las clases y actividades. Desde primera hora de la mañana estamos trabajando intensamente para intentar localizar la avería inspeccionando la red de manera progresiva», dice la gerente.

Si a las 12.30 horas no se ha conseguido localizar, aislar y reparar la avería, la UIB extenderá la suspensión de las clases a los estudiantes del turno de tarde. Aunque en un principio la universidad informó de que algunos edificios mantendrían su actividad, la gravedad del caso lo ha impedido finalmente.

«Hay edificios que tienen generadores y el apagón no afecta a todos los edificios igual. En estos momentos tenemos agua en unas partes y en otras no. Hasta que no recuperemos por completo las comunicaciones no sabremos si ha habido investigaciones de laboratorio que se hayan podido perder. Tenemos generadores de emergencia trabajando, pero no a la capacidad que nos gustaría,» concluye Hernández. La gerente confirma que «es una avería de la red interna de la universidad».