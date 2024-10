El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha censurado el episodio de este martes en el pleno del Parlament, en el que el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, ha expulsado a las vicepresidenta segunda y secretaria segunda de la Mesa, Mercedes Garrido y Pilar Costa, respectivamente, tras persistir en su voluntad de lucir en la Mesa camisetas con la imagen de Aurora Picornell y las Roges del Molinar.

«Este tipo de espectáculos en el Parlament no son buenos», ha criticado, en declaraciones a los medios tras las reuniones con los grupos para explicar el techo de gasto, en las que ha considerado que «esto no es política». «Se han forzado ciertas cosas y se han hecho planteamientos a los que no se tendría que llegar», ha apuntado.

En esta línea, preguntado por si censura la actitud de las vicepresidenta segunda y secretaria segunda de la Mesa o del presidente de la Cámara, ha indicado que «no se trata de buscar culpables». «Deberíamos intentar que no se produjeran estos espectáculos», ha sentenciado, insistiendo en que «se han forzado ciertas cosas» que se podrían «ahorrar». «El espectáculo es del Parlament», ha concluido.

Vox considera que las camisetas de Aurora Picornell son una «herramienta de enfrentamiento político y provocación»

Vox ha considerado que las camisetas con la imagen de Aurora Picornell exhibidas en el pleno del Parlament de este martes tanto por Mercedes Garrido como Pilar Costa, vicepresidenta segunda y secretaria segunda de la Mesa, respectivamente, ambas del PSIB-PSOE, son una «herramienta de enfrentamiento político y provocación» que, en su opinión, rompe con la neutralidad de las instituciones. Así se han posicionado Vox en un comunicado en el que han condenado lo que consideran una «estrategia de la izquierda radical» para «no trabajar y desarrollar la actividad parlamentaria para la que los ciudadanos han elegido» a los diferentes representantes políticos. «En lugar de defender sus propias propuestas o enmiendas, prefieren usar el pleno del Parlament como un escenario para promover y escenificar sus campañas ideológicas», ha considerado el partido.