Tensión máxima en el Parlament. El presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), ha expulsado del pleno a las vicepresidenta segunda y secretaria segunda de la Mesa, Mercedes Garrido y Pilar Costa, respectivamente, por llevar camisetas con la imagen de tres de les Roges del Molinar, entre las que estaba Aurora Picornell. Acto seguido, la izquierda ha abandonado el pleno. Por este motivo, no se ha podido debatir la enmienda a la totalidad planteada por la izquierda a la derogación que impulsa Vox de la ley de Memoria Democrática.

Al inicio de la sesión, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha pedido la palabra para advertir que Garrido y Costa estaban incumpliendo el reglamento del Parlament porque llevar esas camisetas en la Mesa «afecta a la neutralidad». Le Senne ha respondido que Cañadas tenía razón. Garrido ha pedido la palabra y Le Senne se la ha negado. Aquí ha comenzado un rifirrafe entre ambos: la vicepresidenta segunda ha insistido en intervenir y el presidente se lo ha negado.

Ante esta situación, Le Senne ha decidido hacer un receso para abordar este asunto. A la vuelta, Le Senne ha comunicado que la decisión de la presidencia es que la queja de la portavoz de Vox tiene fundamento, ya que «estas imágenes violan la imparcialidad de la Mesa porque significa posicionarse en un lado del debate que vamos a emprender. Por tanto, yo les ruego que por favor si quieren exhibir esas imágenes ocupen los escaños que utilizan para intervenir en los debates».

Primera llamada al orden

El portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, ha pedido intervenir y ha preguntado qué artículo ha señalado Cañadas para hacer esta advertencia. Le Senne le ha contestado que «la decisión está tomada» y lo ha instado a debatir esta cuestión este miércoles. Negueruela ha acusado al presidente del Parlament de utilizar el reglamento «de forma arbitraria». Le Senne ha pedido respeto a la presidencia y ha reiterado que los miembros de la Mesa bajan a sus escaños para intervenir, por lo que interpreta que si llevan camisetas con las que se posicionan en el debate también deben hacerlo. Les ha vuelto a dar las opciones de bajar a sus escaños o quitarse las camisetas.

Sin embargo, Garrido y Costa no lo han hecho y el presidente las ha llamado al orden. El portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, también ha pedido intervenir y ha asegurado que «la exhibición de unas víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista nunca se puede considerar un motivo que afecte al decoro de esta Cámara». Por ello, le ha pedido que mientras no haya una deliberación de la Mesa y de la Junta de Portavoces sobre qué significa la neutralidad de la Mesa no tome ninguna decisión que afecte a los derechos y deberes de los miembros de este Parlament. Sobre todo, cuando se trata de un tema que está en el Tribunal Constitucional».

Le Senne le ha respondido que «si el Constitucional considera otra cosa no tendré ningún problema en cambiar mi criterio, mientras tanto, considero que la Mesa debe garantizar su neutralidad». El portavoz parlamentario del PSIB ha vuelto a intervenir para precisar que no comparte la decisión y lo ha comparado con las personas que llevan símbolos religiosos. «¿Vamos a quitar los crucifijos de las personas que los llevan en la Mesa», ha planteado. La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, también ha tomado la palabra y le ha espetado a Le Senne que «yo le veo a usted cada minuto de cada día que vengo aquí y está imputado por un delito de odio».

Segunda llamada al orden

El presidente de la Cámara ha insistido en mantener su criterio y ha vuelto a llamar al orden a las socialistas, a las que ha advertido que si tenía que hacerlo una tercer vez las expulsaría. El portavoz de Més per Mallorca ha puntualizado que si lo hacía expulsaba a las víctimas del franquismo. Le Senne ha aclarado que no lo hacían porque podían exhibirlas en la bancada. Gómez le ha dicho que podría estar cometiendo un delito, a lo que el presidente ha contestado que si es así «aceptaré encantado la condena». Finalmente, el presidente del Parlament ha expulsado a Garrido y a Costa, por lo que todos los partidos de la izquierda han abandonado el pleno.

¿Qué pasa ahora con la ley de Memoria Democrática?

Desde el Parlament han informado que se estudiará qué sucede ahora con la enmienda a la totalidad planteada por la izquierda a la derogación que impulsa Vox de la ley de Memoria Democrática. Como se ha explicado anteriormente, no ha sido debatida no votada por la ausencia de los grupos proponientes y ahora se estudiará cómo sigue la tramitación.