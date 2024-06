El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT, una fecha se ha convertido en un símbolo de resistencia y celebración de la diversidad, con marchas, festivales y eventos en todo el mundo para promover la igualdad y la visibilidad de todas las identidades sexuales y de género.

En este contexto de celebración y reivindicación, Mallorca destaca con una vibrante escena de bares y locales que celebran la diversidad y ofrecen espacios seguros y amigables para todos. En este artículo, exploramos algunos de los mejores bares LGTBI-friendly en Mallorca, donde la celebración del Orgullo y la afirmación de la identidad se viven con intensidad y alegría durante todo el año.

The2 Palma

Definiéndose a sí mismo como un ‘gay pub’, The2 Palma, ubicado en la calle de Pablo Iglesias, muy cerca de Jacint Verdaguer, destaca como uno de los locales con más variedad de espectáculos de artistas y drag queens más sonados de la escena queer tanto local como nacional. Y es que no solo ha contado con caras tan reconocibles como Jorge González (Benidorm Fest 2024), Estrela Xtravaganza (Finalista de Drag Race España) o La Prohibida, sino que también cuenta con una amplia pista de baile donde darlo todo con un buen cóctel y el sonido más actual y queer de la actualidad.

Foto: Pere Bergas

Probablemente sea imposible hablar de la escena gay mallorquina sin mencionar al mítico Bar Flexas, abierto desde 1944 y regentado por Xavi de las Heras, Fernando Estrella y Pepa Charro, más conocida por su nombre artístico «La Terremoto de Alcorcón». Fundado hace más de 60 años, el bar ha mantenido su encanto vintage y ha sido un punto de encuentro para una clientela diversa y ecléctica desde que fue adquirido por sus actuales propietarios. Ubicado en el barrio de Sa Gerreria, conocido por su autenticidad y vida nocturna vibrante, el Bar Flexas se distingue por su ambiente acogedor y su oferta de eventos únicos, incluyendo noches de cabaret travesti y fiestas temáticas.

Y es que el Flexas no es solo un lugar para disfrutar de buenos cócteles y tapas, sino que también es reconocido por su papel en promover la inclusión y la diversidad dentro de la comunidad LGTBI de Mallorca, como por ejemplo su participación en el Mallorca Live Festival 2024 como host de uno de los escenarios o el ‘Festa Flexas’, que ya ha sido declarado como interés municipal por el Ajuntament de Palma.

Ca’n Cuir

Foto: R.C.

El bar Ca’n Cuir se trata de uno de los establecimientos más nuevos de la lista, aunque por ello no quiere decir que tenga menos calidad. Y es que esta propuesta que viene de la mano de los jóvenes Eduardo Gibert, Javier Valiente y Martina Serra, el local se caracteriza por su moderno ambiente, su excelente comida y, por encima de todo, el lenguaje inclusivo, el cual emplean tanto en el local como en sus redes sociales, por lo que se trata de un lugar ideal para aquellas personas con identidades más disidentes.

Y es que, más allá de ser un bar, también se trata de un espacio cultural que sirve como plataforma para entidades y personas del colectivo puedan expresarse y dar a conocer la cultura queer. «Después de estudiar un master LGTBI+ me di cuenta de que había un contenido teórico muy potente que al final no llegaba y quería difundirlo. Un centro como este creo que es la manera», explicaba Gibert a una entrevista a Última Hora

La dama de Ella

Ya para una opción para las chicas del colectivo, dama de Ella es un pequeño bar situado en la calle Fábrica centrado en un público de lesbianas y de mujeres LGTBI, aunque todo el mundo es bienvenido. El local apuesta por dar visibilidad a las personas no binarias y a las mujeres del colectivo no solo a través de sus redes sociales, sino también a través de eventos que fomentan y celebran la cultura queer desde una perspectiva femenina. Sin duda sus fiestas más famosas no son otras que el Ella Summer Mallorca, que ya lleva ocho ediciones y que este año se celebrará en agosto en la isla.