El escritor ibicenco Bernat Joan Marí y exeurodiputado por la coalición Europa de los Pueblos, en la que estaba ERC, ha escrito una "Catta Avietta" al rey Felipe VI en un supuesto 'idioma andalú' con la que pretende ironizar sobre la decisión de conceder el título 'Real' a una pretendida academia lingüística, la Acadèmi de sa Llengo Baléà, que ha creado una gramática del inexistente 'idioma balear'. Marí, que llegó a ser secretario de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, escribe la carta tal y como sería la transcripción fonética del andaluz, sin tener en cuenta la gramática.

La carta es una censura clara a la decisión del Rey y hay que leerla al menos un par de veces de entender de qué habla. En la misiva dirigida a 'zu Mahhettá Felipe Zekto', y que va firmada por Vennado Hu-Ang, una supuesta transcripción de Bernardo Juan, ofrece al Rey sus conocimientos filológicos para hacer informes que avalen la creación de una academia "pa lo andaluze", que, según dice, "tenemo er mihmo deresho que loh valeare, hoé!".

Ironiza con el hecho de que en las "Ihlah Valeare" no se habla catalán, sino "Valeá" y asegura que no se parece "en ná" por mucho que digan "quatro deggrasiao". Afirma que el andalú "e una lengua komo otra quarkiera" y añade que, si en Mallorca hablan "valeá", en "Zebiya ablamo lo nuehtro".

Este es el contenido de la carta que ha hecho pública este domingo:

"É tenío notisia que aj aprobao dá er titulo de reá a la Acadèmi de sa Yengo Valeá , pué to er mundo zabe mu bié que en lah Ihlah Valeare no ze abla Catalán, zinó er Valeá, que no se parese en ná, por musho que digang quatro deggrasiao.

Po, quiyo, lo mihmo paha en Andalusia, onde ablamo andalú y a musha onra, joé! Ole tuh muertoh! Y nosotros no tenemo Academia ni ná. Noh obligang a eccriví como loh Catteyanoh, coza que noh cueze mogollong, tío!

Ozea que, me e disho oi mimmo: azukiki pa lo cardo! Amo azhá! Eccrivele a zu Mahetá i que ze zuerte a la vo de ya una academia pa lo andaluze, que zomo vuena hente y mu onrao, y tenemo er mihmo deresho que loh valeare, hoé!

Por ezo de lo informe no ze preocupe. Mi menda ettudió Philolohia en una unibersidá púbblika i loh pué ase zin problema. Er andalú e una lengua komo otra quarkiera, y zi en Mayorka avlan valeá en Zebiya ablamo lo nuehtro, i no lo zortamo ni a arrehohtiah, amo azhá!

Confiao que me arah cazo, keda a tu dipposisiong,

Venaddo Hu-Ang"

Además de su actividad política, Bernat Joan es un reconocido intelectual de las letras catalanas que ha escrito una treintena de libros, ensayos y obras de teatro, Participó el año 1984 en la creación en Ibiza del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) y formó un grupo local de los llamados Grups de Defensa de la Llengua. También participó en la creación de la Plataforma per la Llengua.