El PP de Mallorca ha mostrado su respeto y apoyo al Rey, ha asegurado que es un honor que pase sus vacaciones en las islas y denuncia que ha habido «malas interpretaciones» sobre su voto en el pleno del Consell de la semana pasada. Los 'populares' se abstuvieron y propiciaron que se aprobara una propuesta de Més que censuraba al Monarca y le pedía que rectificara su decisión de conceder el título de 'Real' a la Acadèmi de sa Llengo Baléà.

En una publicación en Twitter, el Consell reitera su «absoluto respeto y cariño a Su Majestad el Rey y a toda la Familia Real, que siempre es un honor recibir en Mallorca». El PP de Mallorca afirma que hace este tuit «ante algunas malas interpretaciones». La decisión del PP de permitir con su abstención que se pidiera una rectificación a Felipe VI no ha gustado a algunos sectores y hasta Vox ha pedido una reunión para que el PP aclare si está con el Rey o con los independentistas.

Fuentes del Consell aseguran que no se trata en absoluto de una rectificación ya que el PP mantiene, como establece el Estatut, que el catalán es la lengua propia de las Islas y no cuestionada para nada su unidad. La institución remite a unas declaraciones del president Llorenç Galmés a TVE en las que dijo que respetan la decisión de la Casa Real, pero no la comparten y que siempre defenderán lo que marca el Estatut.