La continuidad de Jaume Porsell como director general de Coordinació i Transparència del Govern pende de un hilo tras saberse que el Consell de Mallorca ha abierto un expediente de infracción por haber mentido cuando presentó la Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (DRIAT). Cuando la presentó, hace siete meses, aseguró que tenía en regla todo los papeles, algo que no era cierto. El director insular de Turisme, Marcial Rodríguez, ha informado este miércoles que el agroturismo de Porsell no tenía ni la licencia turística ni la autorización del cambio de uso.

La presidenta, Marga Prohens, había defendido hasta ahora a su director general, pero las nuevas revelaciones confirmadas por el Consell de Mallorca han hecho que pierda su apoyo. Més había pedido la dimisión del director general y además había hecho a Prohens corresponsable de las irregularidades si no actuaba en su contra. Los nacionalistas fueron quienes destaparon este caso, si bien las primeras denuncias apuntaba a que Porsell era el administrador de la sociedad, que además operaba sin licencia.

La presidenta y el PP han apoyado hasta ahora a Porsell con el argumento de que no era el administrador y de que el agroturismo no operaba todavía, algo que han confirmado los inspectores del Consell. Los equipos que han acudido al agroturismo 'Sa Vinya', en Andratx, han confirmado que el alojamiento no ha recibido turistas pero, a raíz de esta inspección, se verificó toda la documentación y se comprobó que Porsell firmó la declaración responsable a pesar de que no tenía todos los papeles en regla.

La oposición lleva pidiendo la dimisión del director general desde que estalló el escándalo y este mismo miércoles el PSIB ha llegado a insinuar que ha hecho obras ilegales en el agroturismo, por lo que podría beneficiarse del decreto de legalización en suelo rústico que prepara el Govern de Marga Prohens. El coordinador de Més, Lluís Apesteguia, ya denunció en el pleno del martes que la documentación tenía irregularidades.