La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha respondido este martes en el Parlament al portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, sobre si el catalán dejará de ser requisito para acceder a la función pública esta legislatura: «No me encontrará en la confrontación lingüística». En el turno de control al Govern, Apesteguia ha preguntado a Prohens cómo piensa hacer «el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública», que es el punto 55 del acuerdo del PP con Vox.

Prohens ha respondido que cumplirá su programa de Govern y sus acuerdos de investidura. «Hoy no puedo informar de ninguna novedad respecto a la aplicación de este punto por el que pregunta», ha añadido. Ha señalado que los acuerdos con Vox contemplan que todos los ciudadanos tendrán garantizado el derecho a poder dirigirse y ser atendidos por la administración pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales y ha subrayado que «eso no va a en perjuicio ni de una ni de la otra». Apesteguia ha recordado a Prohens que hace unos días 'Ultima Hora' publicó que PP y Vox ultimaban un acuerdo para modificar la ley de función pública para que el catalán no sea requisito como norma general y ha preguntado a Prohens si esto se llevará a cabo esta legislatura y si habrá «un trabajador de la administración de la comunidad autónoma que no pueda garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía». El portavoz de MÉS ha afirmado que «no se puede mercadear con los derechos de la ciudadanía» y ha acusado a Prohens de haberse «vendido a Vox» con el acuerdo de gobierno, «por 110 miserables monedas de plata que le llevan a vivir un Viernes Santo continuado». «No permitiremos que pague su presidencia con los derechos de los vecinos de las islas porque todos los trabajadores públicos han de garantizar los derechos de todos», ha reivindicado Apesteguia, que ha advertido de que a Vox no le molestan los requisitos lingüísticos, porque nunca han cuestionado que el castellano lo sea para el acceso a la función pública, sino que «solo les molesta el catalán». «Si el uso social del catalán está en retroceso es gracias a los 8 años que estuvieron ustedes», ha replicado Prohens, que considera que las políticas del gobierno del Pacto en este ámbito «fracasaron como en vivienda y en sostenibilidad turística». Ha defendido las políticas en materia de lengua de su Govern «que no son de imposición, sino de acercar la lengua a todo el mundo de manera amable, con recursos y con formación». «Su imposición solo genera rechazo», ha acusado a Apesteguia. Prohens ha asegurado que hay 200 profesionales sanitarios aprendiendo catalán en cursos voluntarios, que el Govern trabaja con el TSJIB y el Ministerio de Justicia en una campaña para ofrecer cursos de lenguaje jurídico en catalán y como formularios y documentación jurídica; y además están convocadas 484 personas para los exámenes de catalán de la EBAP para obtener todos los certificados, convocatoria que el anterior Govern dejó de hacer, según Prohens. «No estamos dejando a nadie en listas de espera para los cursos de catalán, cosa que no pasaba con ustedes», ha añadido. «No me encontrará en la confrontación lingüística ni utilizando las lenguas como política porque nada hace más daño a una lengua que la política que hacen partidos como el suyo cuando están en la oposición», ha concluido.