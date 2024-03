El visitador médico de Senegal que aprende odontología en Mallorca

Si alguien conoce el significado de la perseverancia, ese es Moussa Diahaby. Nació en la pequeña ciudad de Bignona, al sur de Senegal, en 1987. Con esfuerzo, estudió Lengua Española en la universidad de Dakar porque «me gustaba desde pequeño la música cubana». Pero las dificultades del momento, el vivir en una ciudad tan grande, la soledad y la falta de dinero hicieron que Moussa dejara los estudios antes de tiempo y se pusiera a trabajar. «Lo he pasado mal, pero a pesar de ello todo me fue muy bien».

Enseguida se percató de que la carrera universitaria no le iba a dar trabajo. Porque Senegal, en ese momento, no facilitaba oportunidades dignas a los jóvenes. Esto sucedió no hace mucho, entre 2010 y 2014, aunque pueda resonar a la situación que se vive hoy en España. En este mismo periodo, Moussa conoció a distintos odontólogos en el pueblo Missirah, entre ellos el pollensí Alfons Jaume, fundador de Dentistas sobre Ruedas (DSR), entidad que cuenta con distintos proyectos sanitarios en esa parte del país.

Eso le inspiró a formarse en algo que pudiese combinar la sanidad y la cooperación. «Mi hermana me ayudó a matricularme en un centro y estudiar para ser visitador médico, profesional que visita los centros sanitarios, aunque me hubiese gustado formarme antes como ayudante médico», relata. Moussa Diahaby es hoy miembro de la academia dental de la Casa de Salud de Dentistas Sobre Ruedas, el primer centro made in balear en Senegal cuyo espacio se inauguró a finales de 2023.

En los últimos ocho años ha podido avanzar en el estudio de la ortodoncia, y reconoce que «he tenido la suerte de estar rodeados de auténticos cracks como Alfonso. Yo siempre digo que si nunca ayudas, entonces tu vida no tiene sentido», dice.

La entidad trajo a principios de mes a Moussa a España para que se formara en todo lo relacionado con el escaneo intraoral. Después de aprender dos semanas en Cambados (Galicia) de la mano del doctor Xulio Pouso y su equipo, y de participar en la Expodental 2024, en Madrid, en Mallorca estará hasta finales de mes en la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal, en Palma, junto a Alfons Jaume y su equipo profesional. «Hace ocho años que soy voluntario de Dentistas, por lo que tengo conocimientos de salud dental. Sin embargo, estoy aprendiendo implantología dental y escaneo para luego aplicar todo esto entre la población de Missirah». Aunque a Moussa le gusta ayudar, estos días son los pacientes quienes le ayudan a él ofreciéndoles su confianza, como la mujer de la imagen.

Situación en Senegal

Moussa puede atender a más de 30 pacientes en un día en el poblado de Missirah. Según cuenta en esta entrevista, con motivo de su estancia en Mallorca, las enfermedades bucodentales más comunes son los quistes, las infecciones, machas y úlceras.

Explica que hay «falta de medios» y «falta de sensibilización» sobre higiene dental en el país: «Si la salud dental va mal en un país, lo demás también. El Gobierno senegalés no se implica en esta área. Por eso las ONG son fundamentales en territorios como este, porque ayudan mucho. En Missirah, contamos con cerca de 100 voluntarios. La gente del poblado lo agradece», reflexiona. Una de las reivindicaciones de las oenegés es que se lleven a cabo más campañas por la higiene bucal, sobre todo enfocadas a los niños. Algo que está comenzando pero todavía falta mucho camino por recorrer.

Moussa se define como un hombre muy feliz y en un «buen momento profesional». De cara al futuro, comenta que «será muy productivo para mí, porque no dejaré este camino, porque antes de conocer a los dentistas no había planificado una vida así. Quién sabe si algún día monto mi propia fundación».