El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, sigue perdiendo apoyos en la institución insular. Si primero fueron sus consellers los que le retiraron la confianza por su órdago al Govern y la petición de un sobresueldo, ahora ha sido su jefa de gabinete la que ha renunciado a su cargo. «Dada la situación a la que se ha llegado en estos momentos, por principios democráticos, éticos y morales siento que debo renunciar a dicho puesto», ha escrito Ana Mateos en un mensaje enviado a los miembros del equipo de gobierno, entre los que se encuentra Córdoba.

«Siempre me he sentido una parte técnica y no política de este equipo y considero que actualmente no estoy desarrollando mi trabajo como debería», continúa Mateos, «considero sinceramente que la política es una cosa muy diferente al sinsentido que estamos viviendo actualmente y va contra mis principios continuar en el cargo. Me resulta una situación muy grave y un flaco favor tanto para la administración como sobre todo y ante todo para el pueblo de Formentera».

Mateos, que es hermana del que fuera diputado socialista José Ramón Mateos, apunta que «mi sentido de la responsabilidad (mío y sólo mío) me hacen imposible a nivel anímico continuar formando parte de todo esto. Deseo de corazón que podáis desenquistar el problema de la mejor forma posible puesto que los ciudadanos os han ofrecido su voto y ‘un gran poder conlleva una gran responsabilidad’».

Mateos explica que aceptó el pasado mes de agosto el cargo de jefa de gabinete «con mucha ilusión (y también miedos obviamente) por enfrentarme a un reto profesional y personal que sinceramente me parecía ilusionante y un cambio muy necesario para Formentera. Quería dar lo mejor de mí en pro de este proyecto». La jefa de gabinete de Córdoba, que firmará su renuncia el viernes, desea «haberos sido de ayuda, pero creo que en estos momentos no puedo ni debo continuar».