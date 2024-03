Los misteriosos carteles de ‘Hechosechas’ aparecen en Ciudad Jardín

En Ciudad Jardín han aparecido varios carteles de Hechosechas, la cuenta de Instagram que gestiona un joven mallorquín. Éstos llevan misteriosos mensajes como «Hoy te queda un día menos. Disfruta, perdona y quiere mucho» o «Todo tiene un principio y un fin. Lo bueno y lo malo, recuérdalo». Unas frases que han llamado la atención de los vecinos de la zona.

El influencer (aunque él reniega de serlo) es conocido por ir con un pasamontañas por la calle a colgar estos curiosos carteles, que contienen mensajes para ayudar a la gente, sobre todo a los que tienen problemas, buscando generar un impacto o hacer reflexionar a las personas sobre determinadas cosas a las que igual no dan mucha importancia en su día a día.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @hechosoechas

El mes de enero, el joven fue protagonista al dejar delante de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Palma, un par de carteles y unas cajas que fueron retiradas con rapidez. Su iniciativa, dedicada a agradecer la labor de los agentes, duró menos de un día. Algo que indignó al protagonista, ya que no entendía «que molestara tanto, cuando es algo tan especial y que es fácil de quitar», señaló en una entrevista con Ultima Hora.

Él mismo reconoció que esto no le afectaría y que seguiría colgando estas frases misteriosas y motivadoras, y parece que ha vuelto a las andadas y ha seguido haciendo su trabajo. Pese a que muchos pueden pensar que está buscando fama o atención, él mismo lo negó. «No me interesa que me hagan fotos ni vídeos ni nada por el estilo. No busco fama, yo hago esto sin esperar nada a cambio. Creo que es el objetivo por el que hago lo que hago. Colgar una frase que ayude sin esperar nada a cambio».