La misteriosa iniciativa que ha durado menos de un día: «No entiendo que haya molestado tanto»

Un total de siete horas. Ese ha sido el tiempo que ha durado la iniciativa impulsada por el influencer mallorquín Hechosoechas. El joven decidió colgar el domingo por la noche un par de carteles y unas cajas frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Palma, aunque no esperaba que esta acción tuviera un final tan repentino.

«La idea era darles las gracias por todo lo que hacen; por cosas que hacen y no vemos. Pero no pensaba que no duraría ni un día. No entiendo que haya molestado tanto, cuando es algo tan especial y que es fácil de quitar», ha señalado el propio internauta. Las cajas contenían en su interior varios dulces y mensajes para mostrar el agradecimiento hacia la labor de los policías «y han sido retirados casi seguro por Emaya. No entiendo por qué molesta tanto mi arte, si es de poner y quitar».

El influencer empezó a hacer este tipo de iniciativas para ayudar a la gente, sobre todo a los que tenían problemas, colgando carteles con frases que buscaban generar un impacto o hacer reflexionar a las personas. «Yo escribo frases y las cuelgo en la calle, pero sin dañar el mobiliario urbano. Mi idea es llegar al Ayuntamiento de Palma, que puedan ver lo que hago y que se den cuenta que mi arte urbano es distinto al resto. Mis ideas no hacen daño a nadie, no son como un grafiti o algo similar que si puede molestar. Cuando pasan unas horas, yo mismo quito lo que he puesto».

Él mismo también ha reconocido que con esto no busca ni mucho menos fama. Y es que uno de sus rasgos más significativos es que usa un pasamontañas cada vez que realiza una acción social: «No me interesa que me hagan fotos ni vídeos ni nada por el estilo. No busco fama, yo hago esto sin esperar nada a cambio. Creo que es el objetivo por el que hago lo que hago. Colgar una frase que ayude sin esperar nada a cambio».

Pese a que su última acción ha durado muy poco, el mallorquín no se da por vencido y seguirá haciendo estas acciones sociales tan significativas. «Evidentemente que seguiré haciéndolo. Pero igual pienso en alguna forma alternativa, sobre todo para que no me vuelva a pasar lo mismo. Igual la solución está en mandarles las cajas a alguna dirección o dárselas yo en persona, pero deberé pensar cómo porque tampoco puedo presentarme con un pasamontañas en una comisaría».