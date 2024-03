La no aprobación de los Presupuestos no tendrá consecuencias en el transporte público de las Islas, que seguirá siendo gratuito. Ya figuraba en los presupuestos del año pasado, por lo que la prórroga implica que continuará en el tiempo, pero además es una cuestión aprobada ya por el Congreso de los Diputados en un agónico pleno en el que hasta la votación final no se supo que pasaría. Podemos había asegurado que no tenía claro su voto, no por la gratuidad del transporte, con la que estaban de acuerdo, sino por otras medidas que incorporaba la norma. También había dudas sobre qué haría Junts con esta propuesta, pero finalmente tanto Podemos como el partido de Puigdemont votaron a favor.