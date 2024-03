Rechazo total de los restauradores de Baleares a la prohibición de fumar en las terrazas de los restaurantes. Así de claro lo ha dejado el presidente de Mallorca CAEB Restauración, Alfonso Robledo. Cabe precisar que el Ministerio de Sanidad pretende ampliar las zonas libres de humo y los exteriores de los establecimientos de restauración es una de las que están sobre la mesa.

Aunque el secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, Javier Padilla, ha señalado que la especificación concreta de cuáles son los espacios de humo tendrán que recogerse en la reforma legislativa, ha manifestado que los nuevos espacios sin humo que se van a poner sobre la mesa son «ya conocidos», en referencia a la posible prohibición de fumar en las terrazas de los bares o bajo las marquesinas del transporte público.

El presidente de Mallorca CAEB Restauración ha asegurado que declarar zona libre de humos los exteriores de los locales de restauración será golpe muy duro para estos negocios, ya que muchos de sus clientes dejarán de acudir a los mismos. En este sentido, ha argumentado que no tiene sentido que una persona se tenga que levantar de la mesa para poner a fumar al lado. «Es una molestia innecesaria que nos ocasionará pérdidas económicas muy importantes».

Impacto turístico

Robledo ha destacado que esa medida tendrá un gran impacto turístico, ya que muchas personas se decantarán por otros destinos competidores, en los que sí está permitido fumar. «Sólo Suecia prohíbe fumar en las terrazas», resalta. «En una economía basada en los servicios, como la balear, es incomprensible adoptar esta medida», insiste el representante de los restauradores.

«En Sanidad hay unos auténticos talibanes antitabaco»

En términos similares se ha expresado el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel. A su modo de ver, esta medida no es necesaria porque no existe actualmente un problema con fumar en las terrazas. «En Sanidad hay unos auténticos talibanes antitabaco» y «antitodo», ha espetado. «Quienes mandan son los máximos talibanes en contra absolutamente de todo, que nos quieren decir cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que morir. Con todas mis respetos, déjeme vivir como yo quiera mientras no le moleste a usted», ha espetado.

Además del perjuicio económico que esta media podría causar, el presidente de Hostelería de España ha resaltado la importancia de respetar la libertad y el modelo de vida de los ciudadanos. De este modo, se ha mostrado partidario de que sean los propios restauradores los que decidan si las terrazas de sus bares y restaurantes son declaradas espacios libres de humo o no.