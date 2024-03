Julio Bruno: «Lío quiere reinterpretar el Paseo Marítimo de Palma»

Julio Bruno (Gijón, 1969) preside el Grupo Lío, promotor del local del mismo nombre en Palma, Ibiza, Londres y Mikonos, desde el pasado mes de enero. Antes fue CEO de Time Out Group y directivo del grupo Pachá, y actualmente preside también Mercato Metropolitano, que tiene cuatro mercados gastronómicos saludables en Londres, y es el CEO de BeBeMe, una marca de enotecas situadas en espacios emblemáticos de Londres. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Estados Unidos y Reno Unido y vivió en Palma en la década de los 90.

Lío Mallorca reabre sus puertas el 23 de mayo después de estrenarse en Palma el pasado 3 de agosto y permanecer abierto hasta el 31 de octubre. El presidente del Grupo Lío, Julio Bruno, concede esta entrevista a Ultima Hora aprovechando una breve estancia en Palma para supervisar personalmente el acondicionamiento de la sala.

¿Cómo valoran la acogida de Lío Mallorca durante el pasado año?

Preferimos abrir tarde y con poco tiempo de ensayo que esperar un año para hacerlo. Hemos cumplido las expectativas y el hecho de abrir nos ha ayudado a tomar nota para mejorar cosas, como la visibilidad del escenario.

¿Lío Mallorca va a seguir siendo un local de temporada o tienen previsto abrir durante todo el año?

A mi me gustaría abrir como club nocturno, sin el espectáculo de cabaret, ciertos días a la semana durante todo el año, porque creo que faltan espacios de noche en Palma. Estamos estudiando como hacerlo, porque tiene su complejidad, sobre todo a nivel de personal. Nuestra vocación es abrir todo el año.

¿Será a partir de este 2024?

No lo puedo prometer ahora mismo porque estamos mirando lo que supone a nivel de contratación de personal, pero me gustaría que así fuera y tengo dos directoras generales que piensan que es posible. Antes del Covid, por ejemplo, Tito’s estaba abierto todo el año. Pero desde entonces han cambiado muchas cosas, la gente sale ahora sobre todo por Santa Catalina, y hay que reeducarla para que vuelvan a disfrutar de esta zona maravillosa delPaseo Marítimo, que es por donde se entrará a LíoMallorca

¿Qué novedades va a haber a partir del 23 de mayo?

Cambiamos el espectáculo cada temporada en todos los locales Lío, siempre basándonos en nuestro concepto de cena-espéctaculo interactivo, porque si solo ofrecieramos un show, una vez visto perdería atractivo. La idea es que estás con tus amigos o tu familia disfrutando de una cena de calidad viendo gente interesante y grandes shows con artistas internacionales, y que luego puedes alargar la noche tomando una copa con la mejor música del DJ. El montaje de este año en Mallorca lo hemos llamado ‘Delicatessen’, apelando a esa opción ‘Premium’ de lujo que representamos y que se traduce en la comida y los espectáculos que ofrecemos.

Le gusta referirse al alma y el espíritu de los negocios que lidera. ¿Qué tiene Lío Mallorca que no tengan los de Ibiza, Mikonos o Londres?

Para empezar, Palma, que es una ciudad muy diferente a las otras tres, aunque comparta con el de Ibiza las vistas a un paseo maritimo y el espíritu de Balears. Además, estamos en una zona que acogió a una discoteca muy famosa durante muchos años como fue Tito’s y recibimos algo de su herencia. Con Lío se reinterpreta la zona del Paseo Marítimo e intentamos llevar a otro nivel este local. cosa que ya estamos consiguiendo y todavía lo haremos más con el tiempo. Y también contamos con la gente de Mallorca, que como publico es diferente al de Ibiza, Mikonos o Londres, aunque al final lo que nos gusta a todos es universal: comida de calidad, pasárnoslo bien y tener una noche memorable. Eso es Lío.

¿Cómo están los proyectos de llevar Lío a Dubai, Miami y Las Vegas?

En Las Vegas desestimamos una oferta y estamos trabajando con un grupo importante cuyo nombre todavía no puedo desvelar. Ya hemos llevado algunos espectáculos y allí gusta mucho lo que Lío ofrece, que es algo diferente e interactivo. El proyecto de Dubai también está muy avanzado y estamos mirando otros enclaves porque creemos que Lio debe estar en ciertos sitios muy especiales en el mundo, comoPalma. Se trata de estar en el lugar correcto con la gente adecuada y Las Vegas y Dubai son sitios donde queremos estar.

Lleva un mes y medio al frente del Grupo Lío, después de haber formado parte de la junta directiva del Grupo Pachá. ¿Cuáles va a ser las claves de su proyecto?

La clave es volver a la esencia del primer Lío, en cuya apertura tuve la suerte de participar, y que se resume en entrar por la puerta y olvidarte de todo. Esa cultura sexy y sensual del ocio y de la noche que se define con una cena de gran calidad con grandes chefs y un buen servicio con espectáculos caros y estrellas importantes dirigidas por el gran Joan Gràcia y su equipo. Si el precio de Lío no es asequible para todos los bolsillos es por el valor de esta exclusividad. Son montajes muy complicados de realizar, aunque nuestro trabajo sea hacerlos parecer fáciles. Las entrañas de un Lío son algo increíble.

Usted convirtió la Iglesia de San Marcos, en pleno barrio londinese de Mayfair, en un mercado comunitario de comida saludable y su sacristía en ‘La Iglesia del Vino’. ¿Ya le ha echado el ojo a la Seu?

(Ríe) Sí, ‘Church of Wine’ es uno de mis bares de la marca BeBeMe. Hombre, suena raro llamarla Iglesia de San Marcos porque hace más de 25 años que se desacralizó y en eso le aseguro que no tuve nada que ver. Soy vecino de la zona y era un local protegido increíble, con unas vidrieras y un retablo preciosos, que se iba degradando por falta de uso. Todo lo que hemos instalado es movible y no perjudica para nada al recinto. Jugamos con el concepto de un «templo» donde se adora y hace reverencia a la comida saludable y la bebida.

¿Ve factible un Mercato Metropolitano en Mallorca?

Por supuesto. De momento estamos abriendo en Londres y estamos mirando de instalarnos en otros paises que nos han pedido. Como ya hice con los Time Out Markets en Lisboa, Nueva York o Dubai, los dueños de edificios piden conceptos que les ayuden a atraer gente y en esos estamos. Se trata de poner en valor tu marca con un elemento diferencial, como puede ser Lío o en el caso de Mercato, como plataforma de comida saludable, y elegir enclaves con carácter propio, porque a la gente nos gusta disfrutar de cosas genuinas y diferentes.

Además de tener enotecas, Be Be Me también vende vinos internacionales a restaurantes

Sí, soy un wine merchant (importador de vino): importo vinos orgánicos, biológicos y ecológicos y los vendo tanto a Mercato como a otros restaurantes.

¿Tiene algún vino de Mallorca?

Todavía no. Pero estoy seguro que alguien me llamará para ofrecerme. En el Mercato solo había vinos italianos y empecé a traer vinos españoles menos conocidos entonces, como Priorato o Montsant, y otras variedades como Mencia, o Pietro Picudo.

En sus negocios defiende la alimentación sostenible y los vinos biológicos y orgánicos ¿Qué papel tiene el desarrollo sostenible y las políticas de inclusión laboral en sus proyectos profesionales?

Por suerte me he criado en un matriarcado, con una madre que ganaba más que mi padre y con cuatro hermanas, por lo que la sostenibilidad, la igualdad y la inclusión siempre ha formado parte de mi vida y las he aplicado en todas las empresas en las que he estado. Nunca he concebido la discriminación por raza, género u orientación sexual y he tenido la suerte de trabajar en empresas internacionales que han entendido la inclusión y la diversidad como algo orgánico, aunque sigue existiendo discriminación hacia las mujeres, como nos recuerda el 8M.

Vive usted del hedonismo, de hacer disfrutar a los demás. ¿Cómo afronta su propio ocio: desconecta o no puede evitar tomar nota de posibles ideas para replicar en su negocios?

Siendo presidente del Grupo Lío, quejarme de mi trabajo sería ridículo. He aceptado que mi trabajo es muy glamuroso a ojos de la gente, pero te aseguro que hacer que la gente disfrute es muy complicado. Me encanta hacer lo que hago, pero allí donde esté en el mundo, sea en un hotel, un restaurante o un club, siempre estoy viendo qué puedo aprender. Y disfruto con, es la salsa de la vida. Toda i vida he viajado y he vivdo por todo el mundo y es que hay cosas bonitas en todos los sitios y utilizar cosas de todas partes nos hace mejores. Mi padre decía que que hay que ser una persona del renacimiento y, yo creo que también hay que ser un poco iconoclasta.

Decía Séneca que una persona inteligente se repone pronto de un fracaso y que un mediocre no se recupera nunca de un éxito. Usted encadena ya muchos éxitos, pero ¿se ha tenido que reponer de algún fracaso?

No sé si de fracasos, pero si puedo hablar de cambios porque soy una persona que se reinventa continuamente. He cambiado de país y de sector profesional varias veces y cuando leo que soy «un mago del ocio» pienso «vaya, si esto no lo estaba haciendo yo hace unos años…». Reinventarse tiene sus momentos de abismo y de duda. Cuando abrí BeBeMe sentí ese miedo y el temblor de rodillas de justo antes de saltar de cuando era paracaidista, pero eso es bueno. He tenido éxitos y menos éxitos y además, el éxito es algo que tu no ves, sino que te lo dicen y luego tú te lo crees o no. Es relativo, para mi el éxito de Lío es que la idea que vendemos funcione y que sea económicamente rentable porque tenemos que responder frente a los propietarios y frente a la gente que empleamos.

Le ha dado tiempo a escribir el libro «Pasión por liderar: consejos para lideres inspiradores». Deme un consejo para montar un negocio...

Está en el título: Pasión. Si no amas lo que haces, puedes ser bueno pero nunca serás brillante. La pasión es lo que te va a hacer salir de la mediocridad. A mi en Reino Unido me decían «eres español, eres muy apasionado» casi como un insulto, y yo me lo apropié como un mérito. Si no estás haciendo lo que realmente te gusta, cambia.