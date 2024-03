La Jefatura Provincial de Tráfico en Baleares agiliza los plazos y el proceso para realizar las pruebas teóricas y prácticas para obtener el carnet de conducir, con el fin de descongestionar un proceso que ha generado malestar entre los afectados, que al igual que las autoescuelas mostraron su queja por las largas esperas para poder presentarse a los exámenes en las islas.

Desde Tráfico se ha trasladado que el tiempo de espera para realizar el examen teórico debe oscilar entre los dos y tres días, poniendo como ejemplo que un alumno que pidiera cita este martes 5 de marzo, podría tener cita para el día 7. De la misma manera, en cuanto a pruebas en pista (circuito cerrado), quien solicite poder examinarse a lo largo de esta semana podría tener cita para el examen de cara a la próxima o a inicios de la siguiente.

En lo referente a las pruebas de circulación en vías abiertas al tráfico general, desde la DGT en Baleares asegura que tanto para exámenes B (turismos), A-1, A-2 (motocicleta), C (camión) o D (autocar), entre la fecha de presentación y la del examen estiman un máximo de 13 días laborables de plazo, lo que supone un tope de 17 naturales.

La DGT asegura que en la actualidad se realizan exámenes de circulación por la mañana y la mayor parte de días por las tardes y que el volumen potencial de peticiones que se informa en cada ciclo a las autoescuelas no corresponde a los alumnos que están preparados para examinarse y quieran hacerlo, sino que corresponde al volumen de alumnos que han aprobado el examen teórico a lo largo de los dos últimos años, y que muchas veces o no están interesados en presentarse o no están preparados para examinarse.

Estos son sólo una referencia, ajustándose los ciclos para atender la demanda real de las autoescuelas en cada momento. Como muestra, los alumnos presentados para el ciclo número 147, ofertado el 27 de febrero, se examinarán de la prueba de circulación en vías abiertas al tráfico a partir del 15 de marzo.