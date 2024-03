El socialista Negueruela continúa en su estrategia diaria de la defensa del Govern anterior en el caso de las mascarillas. Este lunes, y aludiendo a las constantes informaciones sobre la tramitación del expediente, sobre las razones por las que los cubre bocas se almacenaron y no se reclamó de inmediato y sobre los motivos por los que ni siquiera llamó la atención que la Guardia Civil solicitara documentación al IB-Salut, dijo que le parecía «delirante» que alguien pudiera pensar que la anterior presidenta del Govern, y actual del Congreso, Francina Armengol estuviera sobre el expediente y tomara «decisiones». Unas decisiones que, indicó, se toma por funcionarios del IB-Salut de una manera «automática».

El socialista –sin aclarar la contradicción entre dos informes, uno que indica que las mascarillas eran para uso domiciliario y otro que precisa que se remitieron a hospitales y que luego se retiraron al comprobarse que no reunían la calidad exigida– afirmó que había que ponerse en el momento en que ocurrió todo aquello, en 2020, en el momento álgido de la pandemia y que «cuando muchas actuaciones se concretaban de manera telemática y «estábamos en la época del teletrabajo». El que fuera portavoz del Ejecutivo y conseller de Treball indicó que tampoco estaba él sobre todos los expedientes del SOIB y de su reclamaciones.

Según Negueruela, él no supo nunca que la Guardia Civil había requerido documentos al IB-Salut y que «la presidenta tampoco».

Vox quiere ver las mascarillas

El PP no le cree. El portavoz parlamentario del grupo, Sebastia Sagreras, considera «inquietante» la defensa de Armengol por parte del portavoz socialista y sus «contradicciones». Indicó que sigue sin estar claro «si llamó Ábalos y con quién habló». Según el ‘popular’ «es fácil imaginar con quien», en alusión a Armengol. Sagreras dijo que apoyaba la petición de dimisión que ha hecho su partido pero siguió sin aclarar si apoyará la comisión de investigación que ha propuesto Vox en el Parlament.

La portavoz de este grupo, Idoia Ribas, confía en que le apoye. Y, además, indicó que también la exconsellera Patricia Gómez tenía que renunciar a su escaño.

No hay ninguna pregunta formal sobre este asunto ante el pleno del martes (no cuesta imaginar alguna alusión) pero sí protagonizó las comparecencias de los grupos parlamentarios.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, indicó que «es lamentable que los dos grandes partidos estatales se tiren los trastos a la cabeza» y que su grupo «no pide» la dimisión de Francina Armengol.

Negueruela añadió este lunes otra explicación al hecho de que las mascarillas quedaran almacenadas. «Normalmente el material que no sirve se destruye, pero se decidió almacenarlas, primero porque eran recomendaciones de la OMS y luego para poder reclamar». Este última explicación es nueva. Vox ha solicitado autorización para visitar el lugar donde se almacenan.