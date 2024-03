MÉS per Mallorca ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament para que Baleares tenga un tipo de IVA diferenciado y que este sea un 25% inferior a los aplicados en los territorios continentales de España para compensar los sobrecostes de la insularidad.

La proposición de los ecosoberanistas pide al Gobierno central que busque alianzas con otros territorios insulares de Estados miembros de la Unión Europea para hacer un frente común en la defensa de los intereses compartidos, entre los que figuren la autorización de regímenes fiscales especiales que incluyan un impuesto sobre el consumo de bienes y servicios diferenciado y/o inferior, según ha explicado MÉS en un comunicado.

«Baleares son el único territorio no continental de España que no tiene un IVA diferenciado y sin embargo, o precisamente por ello, el coste de vida es un 2,8% más alto que la media estatal, mientras que en Canarias es un 3,4% inferior», ha criticado el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. En ese sentido, ha reivindicado un IVA diferenciado e inferior que compense los sobrecostes de la insularidad.

Apesteguia ha recordado que Baleares son el territorio del Estado donde es «más caro» realizar la compra en un supermercado, tal y como indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su informe publicado en el mes de octubre de 2022.

Productos como el tomate triturado en Mallorca tienen un coste de 1,12 euros, mientras que en las Islas Canarias es de 0,99 euros. Esta diferencia también está presente en otros productos básicos como las compresas --Baleares: 3,55 euros; Melilla: dos euros--, las lentejas --Baleares: 2,03 euros; Canarias: un euro--, o el litro de gasolina 95, que en Mallorca tiene este lunes un coste de 1,59 euros, en Lleida de 1,44 euros, y en Canarias de 1,09 euros.

Además, ha resaltado que el «elevado coste de vida» en Baleares contrasta con el hecho de que los salarios y las pensiones «no van en la misma línea» y es «donde más poder adquisitivo se ha perdido».

Así, el salario medio se situó en 2021 en 1.591 euros al mes, por debajo de la media estatal de 1.749 euros mensuales.

Además, Baleares es la segunda comunidad que en los últimos dos años ha perdido mayor poder adquisitivo, con una media de 928 euros anuales, tan sólo detrás de Canarias, con un descenso de 1.296 euros.

Por su parte, la pensión de jubilación media está por debajo de la estatal, ya que en Baleares es de 1.012,43 euros y en el Estado de 1.086,52 euros, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 2022.

En concreto, las Islas son la octava región con la pensión media más baja de todo el Estado.

«El mayor coste de vida en Baleares tiene múltiples causas, pero es innegable que la insularidad tiene un peso primordial y, por mandato constitucional, el Estado tiene la obligación de dar respuesta a este hecho y acabar con el agravio comparativo que se vive», ha defendido el coordinador general.

Por este motivo, el partido ecosoberanista ha registrado una PNL en el Parlament para instar al Gobierno del Estado a renegociar en el seno de la Unión Europea el artículo 25 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de España y Portugal y las adaptaciones de los Tratados, así como el Protocolo número 2, para incluir a Baleares como un territorio especial, con el fin de aplicar, como mínimo, un impuesto sobre el consumo de bienes y servicios diferenciado e inferior al del IVA, a fin de «compensar los sobrecostes producidos por la insularidad, que resultan en un empobrecimiento general de la población».

En la PNL se solicita, además, que mientras no se consiga el estatus de territorio especial, el Parlament inste al Gobierno a negociar en el seno de la Unión Europea una modificación del artículo 104 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo de Europa de 2006 relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, para que los tipos del IVA que se apliquen en Baleares sean un 25% inferior a los correspondientes aplicados a los territorios continentales del Estado español.