Una nueva borrasca llegará este próximo jueves, 7 de marzo, a Galicia y desde allí se irá desplazando. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que dejará precipitaciones generalizadas y con acumulaciones importantes de nieve en zonas de montaña. Además, las máximas estarán por debajo de lo normal. No obstante, Mallorca no se verá tan afectada y las lluvias no serán significativas. Sí se espera polvo en suspensión impulsado por los vientos del sur.

Mientras tanto, la situación meteorológica será bastante estable en la Isla. El pronóstico del tiempo para el martes, 5 de marzo, anuncia intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil, tendiendo a mediodía a poco nuboso el nordeste de Mallorca. En el resto se esperan cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas nocturnas experimentarán pocos cambios y las diurnas irán en ligero ascenso. En el caso concreto de Palma, se prevén mínimas de 10º y máximas de 18º. El viento será moderado de componente norte, con intervalos de fuerte de madrugada, disminuyendo a flojo variable por la tarde. El miércoles, 6 de marzo, los cielos estarán poco nubosos o despejados. Las temperaturas nocturnas bajarán y puede haber alguna helada débil; por su parte, las diurnas subirán ligeramente. El viento soplará en general flojo, de componente oeste tendiendo a dirección variable. Llega una borrasca La predicción meteorológica para el jueves anuncia la llegada de una borrasca a Galicia, aunque en Mallorca prácticamente no tendrá incidencia este día. En concreto, se esperan intervalos de nubes altas, las temperaturas serán muy parecidas a las de la jornada anterior y el viento soplará flojo variable, aumentando por la tarde a moderado del este. #PredicciónSemanal

🔴Del 4 al 6 de marzo no se esperan🌧️ significativas

🌡️mínimas por debajo de lo normal con heladas en la mitad N.peninsular

🔴Del 7 al 10 se esperan 🌧️ generalizadas y con acumulaciones importantes,de nieve en zonas de montaña

🌡️ máximas por debajo de lo normal pic.twitter.com/A5r9jz3ln9 — AEMET (@AEMET_Esp) March 4, 2024 La Aemet informa que el viernes, 8 de marzo, se prevé «el paso de un sistema de bajas presiones por la Península y Baleares, con frentes asociados. Así, pese a la incertidumbre en cuanto a su posición y profundidad, se espera predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, de forma menos probable e intensa en Baleares y extremo sudeste peninsular. Serán más abundantes en zonas del tercio occidental y Pirineos, especialmente oeste del sistema Central». En las Islas, las temperaturas subirán ligeramente.