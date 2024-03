El Ejecutivo autonómico que presidió la socialista Francina Armengol en la pasada legislatura, la que se vio por completo macada por la pandemia del coronavirus, compró en 2020 un lote de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, recomendada por Koldo García, chófer, escolta y asesor del exministro José Luis Ábalos. La trama es investigada ahora por el presunto cobro ilegal de comisiones por la venta de mascarillas en lo peor de la crisis sanitaria. Logró vender más de 20 millones de mascarillas traídas desde China por un precio de 52 millones de euros (lo que supuso un beneficio de 16 millones) a los ministerios de Transportes e Interior y a las comunidades de Balears y Canarias.

¿Cuándo tuvo lugar al compra de las mascarillas por parte del Govern?

Se compraron en abril de 2020, recién declarado el estado de alama y con todo el país confinado. El Govern aprobó la compra de 1,7 millones de mascarillas FFP2 por valor de 3,4 millones. La oferta que aceptaron fue la de Soluciones de Gestión, propiedad de Juan Carlos Cueto, supuesto cerebro de la trama que actualmente se investiga.

¿Por qué no se aceptaron estas mascarillas?

El análisis técnico de las mascarillas llegadas a la Comunitat balear demostró que el producto era defectuoso. Parte de las mascarillas no eran FFP2 y tenían un grado de protección menor y la misma eficacia que una quirúrgica. El Govern decidió almacenarlas y no hacer uso de ellas. Permanecieron desde entonces en ‘stock’ en almacenes del IB-Salut hasta el 5 de mayo de 2023, cuando la OMS declaró el fin de la pandemia. El PSOE sostiene que no se devolvieron por temor a que hubiera un desabastecimiento de mascarillas, ya que podrían servir como mascarillas quirúrgicas.

¿Qué ha pasado con el dinero que se pagó por ellas?

El Govern recurrió a fondos europeos para pagar este material sanitario pese a no utilizarlo y no inició hasta 2023 el procedimiento para recuperar al menos los 2,6 millones que se pagaron como sobrecoste. Se había pagado 2,5 euros por cada una de las 1,4 millones de mascarillas que se compraron, pero su precio era de 0,42 euros ya que no tenían las características de una FFP2. Eso supone que el Govern pago 3,7 millones de euros por algo que en realidad costaba 1,1 millones. Es decir, se pagó un sobreprecio de 2,6 millones por el material que llegó desde China.

¿Cuándo empieza la investigación en las Islas?

En julio del año 2022 la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil requirió al Govern la documentación del contrato realizado a la empresa. El 20 de marzo de 2023, el Ejecutivo hace el requerimiento a la empresa de la ‘trama Koldo’ para que devuelvan los 2,6 millones de más que se pagaron. En agosto, ya bajo la legislatura de Prohens, es cuando afirman que se inicia el proceso de reclamación de los 3,7 millones. En enero de 2024, el juez del caso asegura que ha caducado la posibilidad de reclamar el dinero. Pero el Ejecutivo de Prohens rebate que no ha caducado y que sí lo hará el próximo mes de abril.

¿Por qué está Armengol en el punto de mira?

En un primer momento la ex presidenta del Govern balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, permaneció en silencio y a los seis días declaró ser una víctima más de la trama corrupta, aseguró que la compra se realizó de emergencia pero legal. Descarta dimitir y, por el momento Armegol cuenta con la confianza de Pedro Sánchez.

¿Cómo ha reaccionado el Partido Popular?

El PP, tanto a nivel nacional como balear, ha pedido la dimisión inmediata de Francina Armengol, alegando que cuando esta era presidenta de Balears supuestamente «compró material a una trama corrupta».