Al CEO de TUI, Sebastian Ebel (Braunschweig, Alemania, 1963) le preocupa que la saturación turística llegue a resultar realmente problemática para los baleares, en quienes delega toda la responsabilidad de decidir dónde situar el tope. Por lo pronto, cree que el primer deber de la compañía que representa, leviatán de la turoperación mundial, es el de contribuir a la sostenibilidad trayendo a un perfil de visitante que se ajuste a lo que se persigue en las Islas.

¿Qué expectativas tiene TUI para la próxima temporada en Baleares?

Es muy obvio que España y especialmente Baleares son apuestas ganadoras en verano, turísticamente hablando. Por muchas buenas razones: estabilidad política, calidad del producto, muchas mejoras en los últimos años desde el punto de vista de las infraestructuras y las instalaciones hoteleras… Los clientes están felices de pasar ahí sus vacaciones y desde TUI vemos un significativo aumento de la demanda.

¿Cuántos turistas prevé traer?

Internamente hablamos de llegar a los dos millones, lo cual supondría un significativo incremento. No obstante, más importante que los números es la calidad de las visitas y que estas se adapten bien al destino. Y es importante que no solo se puedan permitir económicamente el hotel, sino alquilar un coche, ir al restaurante, hacer excursiones… Ese es justamente nuestro target: queremos vender todo incluido, pero también queremos tener clientes que reservan con nosotros diferentes actividades en destino.

La preocupación por la saturación turística en las Islas va cada año en aumento. ¿Teme que se haya rebasado ya el techo de llegadas?

Esa es una pregunta que no me gustaría responder a mí, preferiría que fuera la gente de Baleares la que dijera cuántos turistas quieren tener. Al final lo que vemos es que las Islas tienen un producto genial y que la gente adora pasar allí sus vacaciones. Es nuestra obligación asegurarnos de que nosotros contribuimos llevando al cliente correcto. Sin la sostenibilidad sería muy difícil mantener nuestra actividad, así que debemos asegurarnos de que lo que hacemos es también valioso para la gente de Balears. Si al final hay demasiados turistas o demasiado pocos eso deben decidirlo los propios residentes.

¿La masificación se está convirtiendo también en un problema para los turistas alemanes?

Vemos un gran aumento de las cifras de viajeros interesados en Mallorca y Balears y eso habla de la excelente reputación de este territorio. No vivo en las Islas, pero sé que se han tomado muchas buenas decisiones y creo que se volverán a tomar en el futuro para asegurar que el atractivo del Archipiélago se mantenga. Y para TUI es importante que aumentemos la variedad de productos que ofrecemos a los clientes, tanto para los que pasan 15 días en un hotel de Alcúdia y van de excursión a los que solo se pueden permitir un fin de semana.

¿Ha constatado esa mejora en la calidad de la oferta?

Creo que las Islas y España en general lo están haciendo bastante bien en todo lo relacionado con mantener e incrementar la calidad de su oferta. Estoy convencido de que este es el objetivo de que todos persiguen en Baleares. Queremos asegurarnos de que tenemos un diferente tipo de clientes que encuentran lo que quieren en las Islas, porque además la variedad de la oferta es grande. Recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños nos encantaba ir a Menorca, que era un producto muy diferente de Platja de Palma.

¿Ve posibilidades de incrementar las llegadas en temporada baja?

Claro, y esa una razón por la que amo los eventos deportivos como la Maratón de Palma. Nuestra tarea es ofrecer todo tipo de nuevos productos para obtener clientes nuevos y hacer la temporada más larga. Las condiciones climatológicas son las que son, pero hay la posibilidad de practicar otras actividades: a lo mejor no puedes evitar la lluvia en una determinada época, pero hay otras alternativas y es importante tenerlas a disposición del turista cuando el tiempo no acompaña.

¿Se está encareciendo demasiado la oferta balear para el bolsillo de los alemanes? Especialmente con la recesión de por medio...

No se debería infravalorar el hecho de que la inflación en España fue significativamente menor que la sufrida en centro y norte de Europa. En Baleares ha habido un gran aumento de los precios, sí, pero lo cierto es que ha sido mayor en las poblaciones de origen de sus visitantes. Creo que es más una cuestión del valor real del producto que de su precio: mientras continúe la inversión en el producto y en subir la calidad de la oferta, los clientes continuarán pagando satisfechos. Yo me preocuparía si la calidad de la oferta se estuviera deteriorando pero no estamos viendo nada de eso. Al contrario, el índice de satisfacción del turista es muy elevado. He presenciado a lo largo de mi carrera como algunos destinos han incrementado sus precios y al año siguiente tienen que reajustarlos a la baja, por eso estamos siempre en negociaciones con los hoteleros.

¿Qué planes de expansión tiene TUI a nivel global?

TUI está creciendo en cada vez más mercados y ya no somos únicamente una compañía europea: nos estamos expandiendo por todo el mundo, incluido el Lejano Oriente, así que el portfolio de clientes que podemos traer está creciendo.

Se queja de que algunos mandatarios políticos europeos son injustos con la industria turística. ¿Siente que les están demonizando?

He tratado de dejar bien claro que muchos políticos no han entendido ni reconocido el valor que el turismo lleva aparejado. Porque sin la riqueza que lleva consigo a un destino determinado este no puede invertir en educación ni en sostenibilidad, no puede invertir en reducir emisiones... Si nos limitamos simplemente a prohibir cosas eso solo se traducirá en que la gente se va a empobrecer. Por eso el turismo debería verse en Europa como un valor y no como algo malo. Si tuviera una petición para los gobiernos de España, Italia o Grecia sería que intentaran dejar bien claro cuál es el verdadero valor del turismo, porque no todo el mundo en Europa ha entendido eso.