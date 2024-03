Susagna está afincada en Barcelona, ya tiene hijos y nietos, y coordinarlos a todos para disfrutar del apartamento en Alcúdia en multipropiedad que tiene su familia una semana al año «es complicado», dice. Su padre, como muchos otros en los 90, compró en 1992 la titularidad de un apartamento en multipropiedad, en el complejo de Ona Aucanada. Ahora quiere desprenderse de la propiedad pero la empresa le dice que «es muy difícil vender por que la gente ya no compra» multipropiedades.

«Lo queremos vender porque lo compró mi padre hace 30 o 40 años, que es cuando se puso de moda la vivienda en multipropiedad, pero murió y mi madre, que ahora es la dueña, está muy mayor para viajar a Mallorca. Los hijos y los nietos ya tienen su vida montada y es muy difícil ir todos», explica. «Teóricamente no tiene que haber problema para venderlo, porque es una propiedad que se hereda. El problema es que tienes que encontrar a alguien interesado en tu semana concreta», continúa. En el caso de Susagna, ella y su familia disponen de la titularidad durante la semana número 20 del año, que en 2024 abarca del 27 de julio al 3 de agosto.

Imagen de la terraza de la multipropiedad.

Cuando decidió desprenderse de su semana habló en un primer momento con la empresa, la cual no quiso comprársela pero sí se ofreció a gestionarle el alquiler a cambio de no cobrarle los gastos de mantenimiento anuales. Y es que, al año, los propietarios deben hacerse cargo de las cuotas comunitarias del complejo, que rondan los 500 euros. En el caso de Susagna, concretamente son 507. «Te toman el pelo, porque los gastos de mantenimiento son 500 y ellos los alquilan [los apartamentos] por 2.000 euros la semana», asegura.

«Yo pregunté a Ona si compraba mi semana, que sería lo justo, pero me dijeron que ellos no compran. Ellos te ofrecen alquilar, tú te ahorras el gasto pero no lo utilizas, ni ganas nada», critica. «Me dijeron que la podía vender o alquilar pero que ya no estaba en auge y no sería fácil, por eso me puse en contacto con una inmobiliaria», narra. También aclara que aún «no hemos vivido mucho el problema, porque llevamos poco tiempo intentando vender», añade.