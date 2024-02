«La imagen está comprada con licencia, así que aquí no hay plagio de ningún tipo. Todo es legal». Ángel Gené García es el diseñador gráfico que ha ganado el primer y tercer premio en el concurso de carteles de la Semana Santa de Palma y que algunos usuarios de las redes sociales habían señalado por, supuestamente, apropiarse de una imagen de internet.

«No hay motivo para la polémica porque todo ha sido completamente legal. Ya he informado a las cofradías y van a emitir un comunicado. Son bancos de imágenes que están disponibles en internet, para comprar por ejemplo por diseñadores gráficos como yo, que llevo en esto desde 2002. Repito que la imagen del cristo está comprada con licencia», ha explicado el autor a este periódico.

«Yo soy honesto y he hecho las cosas de manera correcta. Por eso me ha sorprendido lo que han dicho en las redes sociales. También creo que algunos que no han ganado son los que escribían», ha señalado.

La polémica ha surgido esta tarde en algunas plataformas de internet, en la que se han lanzado acusaciones de plagio contra el autor. La imagen había sido generada por Inteligencia Artificial y estaba disponible en una página para su adquisición.