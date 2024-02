El cartel de Semana Santa de Palma bajo sospecha de plagio

El cartel ganador del concurso del Obispado sobre la Semana Santa 2024 en Palma, presentado por el autor Ángel Gené García, ha provocado cierta polémica porque en las redes sociales lo han acusado de plagio y de haber sido generado por Inteligencia Artificial (IA).

En Facebook, por ejemplo, un usuario ha denunciado que «encima esa imagen es robada de Google», a lo que la Associació de Confraries de Setmana Santa de Palma le ha respondido: «¿Tienes pruebas?». A continuación, otra internauta ha aportado un enlace y ha escrito: «¿Por qué el cartel ganador es una imagen generada por IA?».

La página en concreto se titula «Abstract portrait of Jesus Christ wearing a crown of thorns generative AI» y se añade: «Consigue 10 imágenes gratis», entre las que aparece el dibujo que ha ganado el concurso de carteles, que está dotado con 300 euros para el ganador.

En el punto dos de las bases del concurso se especifica que «El motivo de los trabajos deberá estar relacionado con la Semana Santa de Palma. La técnica, el estilo y los colores utilizados en la elaboración de los trabajos es libre. Se podrán apreciar rostros de personas, siendo responsable el autor de las reclamaciones que pudiera derivarse respecto a la privacidad en caso de producirse».

El siguiente punto indica: «Los trabajos presentados serán inéditos. No podrán presentarse trabajos que hayan participado en otros concursos. Las imágenes de los trabajos no podrán estar publicadas con anterioridad ni sometidas a explotación por terceras personas, entendiéndose ediciones impresas o digitales. La técnica es libre, aunque deberá adaptarse a los medios de impresión. Por tanto, no se admitirán tintas metalizadas ni fluorescentes, tampoco relieves o volúmenes».

Algunos internautas sostienen que el Cristo ganador no tiene relación con Palma y que se han incumplido los puntos 2 y 3 de las bases.