Més per Mallorca pide barcos nocturnos para transportar mercancías a la Península

Adquirir desde Mallorca un producto de una empresa de Zaragoza supone para la compañía compradora tenerlo aquí en 24 horas. La situación inversa es muy distinta: el producto saldrá de la distribuidora mallorquina el mismo día del pedido pero no llegará a Zaragoza hasta 48 horas después porque, probablemente, pasará una noche en el Port de Palma y otra en el de Barcelona.

Més per Mallorca quiere acabar con esta situación que penaliza y resta competitividad a las empresas baleares. Y que, además, pone de manifiesto «la insuficiencia del actual marco normativo, previsto exclusivamente para garantizar unos servicios mínimos de conectividad entre Balears y la Península pero no para asegurar la igualdad entre ambos territorios, así como de sus empresas», según el diputado autonómico ecosoberanista, Ferran Rosa.

A tal efecto, Més per Mallorca ha registrado en el Parlament una Proposición No de Ley (PNL) para que la cámara autonómica inste al Gobierno de España a modificar el Régimen Especial de les Illes Balears para dar respuesta a las desigualdades no económicas de la insularidad. Y también a modificar el Real Decreto 1516/2007, de 16 de noviembre, que determina el régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés público, para asegurar la existencia de una oferta mínima de transporte marítimo nocturno entre las Balears y la Península que permita a las empresas de las Islas competir en igualdad de condiciones a su homónimas del resto de España.

La práctica totalidad de los servicios que realizan actualmente las cuatro operadoras marítimas que conectan las diferentes islas con Barcelona, Dènia y València salen de la Península por la tarde-noche, lo que hace que los bienes del día lleguen a Balears a primera hora del día siguiente.

En el sentido inverso no existe servicio nocturno y los trayectos se hacen de día. «Eso hace que los productores de Baleares que exportan sus bienes no puedan enviarlos el mismo día del pedido y que la llegada al destino se dilate un día más porque llegan una vez acabada la jornada laboral», lamenta Rosa.