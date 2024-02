Eran las cinco de la tarde de este jueves cuando una rata sorprendía a los pacientes y trabajadores que estaban en la sala de Pediatría del centro de salud de s’Escorxador. Pese al susto, no se alteró la actividad asistencial. El roedor cayó desde el techo donde, según fuentes del IB-Salut, podría haber accedido desde el tejado. El suceso no es nuevo. La infraestructura es antigua y no es la primera vez que ratas o bien otro tipo de animales aparecen en las consultas.

Este roedor salió de la sala y la rutina prosiguió. Salut recuerda que el mantenimiento se realiza correctamente en este y todos los centros de salud y reconoce que es inevitable pues, en este caso, el edificio es antiguo. Si bien no existe solución o prevención alguna, el Servei recuerda que con la puesta en marcha del Parc sanitari Bons Aires, incluido en su plan de Infraestructuras, este centro de salud quedará funcionando como unidad básica y el grueso de los pacientes se desplazarán hasta el nuevo Psiquiátrico.