La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha criticado este jueves en el pleno el «silencio sospechoso» del presidente insular, Llorenç Galmés, sobre la crisis de Vox en el Parlament y cómo esta situación podría afectar en la institución, donde gobiernan ambos partidos. «No da la talla como presidente a la hora de afrontar problemas de primer orden como este», ha dicho la socialista, que ha lamentado que Galmés no haya respondido a sus preguntas y lo haya hecho su conseller insular de Presidència, Toni Fuster.

«Es preocupante que no responda y nos entristece que tengamos un presidente tan pobre, que no habla, que no tiene criterio, que no hace valer su interés ante Marga Prohens o cualquier otro», ha dicho Cladera, que cree que la crisis de Vox podría salpicar al gobierno insular: «La dirección nacional ya avisó de que si el PP de Prohens pacta con tránsfugas habrá consecuencias en el resto de instituciones».

La socialista también ha preguntado sobre qué les parece que la conseller electa de Vox, Montse Amat, fuera acusada por la presidenta del partido en Baleares, Patricia de las Heras, por «maniobrar en su beneficio personal y manipular cuentas del partido», según ha recordado Cladera, que también ha criticado que PP y Vox hayan rechazado debatir una moción de urgencia para condenar el transfuguismo alegando que se presentaba fuera de plazo.

Toni Fuster, al que la socialista ha descrito como «escudero» de Galmés, inicialmente ha evitado opinar sorbe la situación interna de Vox, alegando que nunca lo ha hecho, ni cuando implosionó Unió Mallorquina, ni cuando el PI o Més tienen problemas. Sobre la posibilidad de que la gobernabilidad insular esté condicionada por la crisis en el Parlament, Fuster ha dicho que el pacto funciona perfectamente, un posicionamiento del cual ya informó este diario.

«Nuestro pacto se firmó en julio en Mallorca, con luces y taquígrafos, sin ningún mediador internacional para humillarnos», ha dicho el conseller insular de Presidència. «Tenemos una relación muy buena y actuamos de forma coordinada. A pesar de las diferencias que tenemos, hay una cosa que nos une: solucionar los problemas, la mayoría heredados de vuestro gobierno», ha insistido Fuster.

Ante estas respuestas, Cladera ha vuelto a lamentar que Galmés no se haya pronunciado a pesar de que el Govern sufre, en su opinión, la «mayor crisis institucional, caso y vergüenza de España».