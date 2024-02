«Mi libro sobre Joan March ha sido silenciado por la intelectualidad mallorquina»

El escritor Miquel Segura presenta este miércoles a las 18.00 horas en la Biblioteca de Can Sales la traducción al castellano de su libro Joan March, d’aprop, editado hace casi un año por el Ajuntament de Santa Margalida, municipio natal del magnate, contrabandista, político y financiero, conocido como en Verga. La traducción se titula Joan March, una intrahistoria mallorquina. De alcance mundial.

Segura explica que «yo mismo he asumido la traducción. Con el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, consideramos que el libro debía salir de Mallorca y para ello lo mejor era una versión en castellano. Monjo también cree que, en castellano, se leerá y venderá igualmente en Mallorca. Salvo tres libros sobre emigración, he escrito toda mi obra en catalán. Los escritores de Mallorca tenemos que escribir en catalán y las administraciones deben potenciarlo, pero también hay que ir más allá y, tratándose de la figura de Joan March, me ha parecido conveniente, oportuna y apropiada una traducción al castellano».

Miquel Segura señala que «he aprovechado esta edición en castellano para corregir algún error de fechas en el original. En cualquier caso, esta versión en castellano me parece más acertada desde el punto de vista estricto de la edición. Está mejorada, con una maquetación más cuidada».

El escritor se muestra muy satisfecho con la edición original en catalán: «Hicimos dos ediciones consecutivas y vendimos 1.600 ejemplares en poco más de mes y medio. Pese a estos datos, el libro ha sido piadosamente silenciado por la intelectualidad mallorquina. No sé si eso ha ocurrido por la figura de Joan March o por mí como escritor. Aunque está mal que yo lo diga, creo que el libro es el que más se aproxima a la figura de en Verga, porque de lo que se trataba era de eso, de hacer un retrato de March. Me ha llamado la atención que el libro haya ido muy bien en ventas y que mucha gente se me haya acercado para decirme que le ha gustado, pero apenas ha habido referencias o reseñas».

De momento, Segura no tiene previsto escribir más sobre March, «a no ser que se descubra algún nuevo dato relevante, pero, por ahora, no tengo en mente hacer otra obra sobre en Verga».

Pese a ser una traducción, la versión en castellano ha cambiado el título. En este sentido, Segura indica que «la traducción literal de Joan March, de cerca me sonaba fatal. Lo de la intrahistoria me gustó, porque realmente el libro va de eso, de contar lo que se sabe y lo que no se sabe. No se puede entender a Joan March sin explicar su familia, su época y su contexto social».