Denuncian a la empresa que gestiona el control de pasaportes del aeropuerto

Varias supuestas infracciones laborales han empujado a dos trabajadores del control de pasaportes del aeropuerto de Son Sant Joan a denunciar a Mitie, la empresa multinacional que gestiona esta concesión desde finales del año pasado.

Entre las presuntas infracciones registradas ante Inspecció de Treball destacan en el primer escrito: trabajar más horas que las estipuladas por contrato, no cobrar las horas extraordinarias y las realizadas en fin de semana y festivos, así como el impago del plus por contar con idiomas extra y el de responsable de equipo, que desempeñan tres personas.

En el segundo documento, el trabajador, que firmó una reducción de jornada del 96,9 % al 73,40 %, acusa a la concesionaria de que «hay semanas en las que se supera la jornada completa, lo que entendemos es ilegal y vulnera el artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores». En la primera denuncia también se pone de relieve la falta de un estudio de riesgo psicosocial que se encargue de prevenir posibles amenazas para la salud mental de los trabajadores.

Por su parte, Miguel Pardo, secretario general de la Federación Habitat de CCOO, explica que «seis trabajadores del control de pasaportes han venido para revisar sus nóminas pero no han decidido emprender acciones legales contra la empresa. Se trata de cantidades tan pequeñas que muchas veces no compensa el precio del abogado con el dinero que se puede conseguir en el juicio». Pardo añade que «nos hemos planteado hacer algún tipo de movilización pero todavía no hemos hablado con UGT para coordinar la protesta».

Mitie es una multinacional inglesa del sector servicios que, según su página web, cuenta con alrededor de 72.000 empleados en todo el mundo. En el año 2022 tuvo unas ganancias de 3.997 millones de libras.