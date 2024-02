El tiempo en Mallorca para el primer fin de semana de carnaval será muy estable y con temperaturas bastante más elevadas de lo habitual para esta época del año, que son 15º-16º. Por tanto, las personas que tengan previsto disfrazarse o disfrutar de las Ruas o Ruetas que se celebran en los diferentes municipios de la Isla podrán hacerlo con tranquilidad, sin temor de que se produzcan precipitaciones.

La predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares para este viernes, 2 de febrero, anuncia predominio de cielos poco nubosos con brumas matinales. Las temperaturas nocturnas se mantendrán sin cambios o en ascenso y las diurnas serán muy similares a las de este jueves, por lo que oscilarán entre los 15º y los 19º. El viento será en general flojo del oeste, girando a componente norte de madrugada.

El sábado, 3 de febrero, se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas, brumas y algún banco de niebla hasta la mañana. Las temperaturas mínimas experimentarán pocas variaciones o bajarán, mientras que las máximas serán parecidas a las de los días anteriores o subirán. El viento soplará flojo de componente norte girando a oeste y suroeste.

El pronóstico del tiempo de la Aemet para el domingo, 4 de febrero, indica cielos poco nubosos o despejados en Mallorca; se repetirán las brumas sin descartar algún banco de niebla matinal. Las temperaturas serán similares a los de estos días, es decir, más elevadas de lo propio para el invierno. El viento soplará en general flojo del oeste y suroeste.

Ausencia de precipitaciones

Los últimos días están marcados por la ausencia de precipitaciones, que se suman a un otoño en el que ha llovido poco en la Isla. La delegada y portavoz de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, explica que la escasez de lluvias está motivada porque «tras un anticiclón llega otro que provoca que continúe la estabilidad atmosférica durante varios días más». En este sentido, avanza que «al menos hasta el fin de semana del 10 y 11 de febrero no se observan indicios de cambio». No obstante, advierte que hemos de esperar porque está muy lejos para poder realizar una predicción precisa y fiable». Guerrero destaca que esta situación no es «para nada normal».

El portavoz adjunto de la Aemet en las Islas, Miquel Gili, añade que en invierno suele ser habitual el paso de frentes. «En esta estación las borrascas nos afectan más, pero este año los diferentes anticiclones están actuando como una tapadera que les impiden el paso». Además, recuerda que en febrero suelen producirse las nevadas más importantes, cosa que no parece que vaya a suceder este año, al menos, por el momento.