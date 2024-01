¿Por qué no llueve en Mallorca? Esta es la pregunta que se hacen muchas personas, que ven como los meses pasan y las precipitaciones son escasas. Además, las temperaturas están siendo bastante más elevadas de lo habitual en esta época del año. La delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), María José Guerrero, explica que la escasez de lluvias está motivada porque «tras un anticiclón llega otro que provoca que continúe la estabilidad atmosférica durante varios días más».

En este sentido, avanza que «al menos hasta el fin de semana del 10 y 11 de febrero no se observan indicios de cambio». No obstante, advierte que hemos de esperar porque está muy lejos para poder realizar una predicción precisa y fiable». Guerrero destaca que esta situación no es «para nada normal».

🌡️ Seguiremos con anomalías cálidas (especialmente en las Tmáx) y sin lluvias a la vista al menos en los próximos 10 días.



⬇️Meteograma de la predicción probabilista del @ECMWF para un punto del interior de Mallorca (se puede extrapolar a cualquier zona de Baleares) pic.twitter.com/xEgFeAodK0 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) January 30, 2024

El portavoz adjunto de la Aemet en las Islas, Miquel Gili, añade que en invierno suele ser habitual el paso de frentes. «En esta estación las borrascas nos afectan más, pero este año los diferentes anticiclones están actuando como una tapadera que les impiden el paso». Aunque en enero ha llovido por encima de la media en Mallorca, que son casi 60 litros de agua por metro cuadrado, el déficit hídrico acumulado es acusado ya que en otoño ha precipitado muy poco. Además, las máximas están siendo bastante más elevadas de lo propio para el invierno. La semana pasada se llegó a los 25º en algunas zonas, cuando deberían registrarse entre 15º y 16º. Se trata de valores que corresponden al mes de abril.

Gili informa que durante los próximos días seguirá el tiempo estable, con temperaturas diurnas que se moverán entre los 16º y los 18º, e incluso, en algunos puntos pueden llegar a los 20º. En este punto, matiza que las mínimas se están comportando de una manera más normal, y continuará esta tendencia, ya que oscilan entre los 5º y los 10º; la media son 6º. No obstante, en algunos lugares se han registrado heladas estos días. Por ejemplo, durante la madrugada del martes al miércoles se registraron -2º en Escorca.