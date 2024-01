El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha pedido a Vox que pare «este espectáculo lamentable» y diga si es capaz de cumplir su acuerdo con el PP y garantizar con todos sus diputados que haya mayoría de Marga Prohens en el Parlament. «Que Vox se aclare y deje de dar este espectáculo», ha señalado. «Nos gustaría que se pongan de acuerdo entre ellos y aclaren si están en condiciones de cumplir el acuerdo que firmaron y garantizar sus votos», ha insistido.

El portavoz del PP en la Cámara ha señalado que en estos momentos no se pueden convocar elecciones ya que debe pasar un año desde que se convocaron las últimas y no despejó la duda de si convocarán cuando se pueda, a partir del próximo mes de mayo. «Seríamos muy optimistas ante unos nuevas elecciones, pero los ciudadanos nos votaron para gobernar y no quieren elecciones cada cinco meses», ha contestado Sagreras cuando se le ha preguntado. «Aunque somos optimistas con los resultados, no se puede aunque quisiéramos», ha precisado.

Sagreras tampoco ha desvelado si apoyarán al candidato que presente el grupo parlamentario de Vox para presidir el Parlament si finalmente lo hacen. Ha reconocido que ese es uno de los compromisos que firmó el PP cuando pactó con Vox, lo que en principio les obligaría a votar a quien presenten los díscolos, pero a continuación ha hecho una precisión importante: para cumplir este acuerdo, Vox debe cumplir previamente el suyo, que es garantizar los votos al PP en el Parlament, algo que no está claro en estos momentos. En cualquier caso, hasta que no esté el informe de los letrados, el PP no dirá quién es su candidato.

Sagreras ha insistido en circunscribir el problema en Vox y ha dicho que no afecta al Govern. «Seguiremos gobernando con nuestro programa y cumpliendo los acuerdos de investidura. Seguiremos haciendo propuestas de acuerdo con nuestro programa y bienvenidos sean los votos de los diputados, incluso por unanimidad», ha señalado.

Sagreras ha lamentado las «amenazas desafortunadas» de la dirección de Vox en las Islas, que ha advertido de consecuencias para Prohens si el PP pacta con los diputados desleales. También ha negado contactos con Patricia de las Heras para arreglar esta situación y ha destacado que los acuerdos con Vox «funcionan a la perfección» en otras instituciones. Ha considerado que no tiene sentido que el problema de Vox en el Parlament se traslade a otras instituciones.

«Vox se pelea y el PSIB intenta que eso golpee a Prohens y mientras la presidenta arregla los problemas de los ciudadanos. Está en Bruselas para que las islas tengan más ventajas, ha dicho. Tambien ha rechazado el intento de la izquierda de cambiar el reglamento. »Nos cuesta que se haya de modificar una ley en concreto por un caso en concreto sobre todo cuando el reglamento que hay ahora es el suyo", ha dicho.